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中國首列氫能源火車亮相 續航力3000公里

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國首列氫能源火車亮相，續航力高達3,000公里。（取自科技日報）
中國首列氫能源火車亮相，續航力高達3,000公里。（取自科技日報）

中國首列氫能源智能城際動車組CINOVA H2，24日在德國柏林國際軌道交通技術展覽會正式發布。該車採用氫動力，最高時速200公里，續航力高達3,000公里，行駛全程實現「零碳」排放，而且運行速度、載客能力、續航里程等關鍵性能優於國際同類產品。

中通社報導，列車由中車青島四方機車車輛股份有限公司自主研製。據介紹，氫能源智能城際動車組CINOVA H2搭載氫燃料電池，利用氫氣和氧氣的電化學反應產生電能驅動。與國際同類產品相比，該列車裝得更多、跑得更快、跑得更遠。

該車採用4輛編組，配置高達960kW的大功率氫燃料電池，動力充沛，持續運營時速160公里，最高運行時速可達200公里。列車擁有全球最長的續航里程，時速80公里下續航達3,000公里。同時，列車加氫速度快，注滿一次氫氣只需要15分鐘。

車上氫燃料電池整個反應過程只生成水，車輛行駛全程零碳排放，不產生任何空氣污染物。

CINOVA H2的發佈標誌著中國在氫能軌道交通技術領域取得了重要的新突破，其搭載的高功率氫燃料電池確保了動力充沛，同時優化了運行速度、載客能力、續航里程等關鍵性能，為非電氣化鐵路客運裝備的綠色升級提供了新的動力。

據了解，中國城際之星CINOVA是中國首個城際市域動車組技術平台。此次發布的氫能源智能城際動車組CINOVA H2，是該平台下首款氫動力列車。該列車運用場景廣泛，可用於國內外非電氣化鐵路區域，替代傳統內燃動力車輛。

標誌 零碳

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