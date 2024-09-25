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福建平潭客運碼頭高掛赴台遊廣告 稱「海峽號」隨時可復航

聯合報／ 記者陳政錄／平潭即時報導
澳前客運滾裝碼頭出入境大廳內，已掛上赴台灣、平潭兩地旅遊的廣告。記者陳政錄／攝影
澳前客運滾裝碼頭出入境大廳內，已掛上赴台灣、平潭兩地旅遊的廣告。記者陳政錄／攝影

繼大陸開放福建居民赴金門、馬祖旅遊後，下一步平潭到台灣客運直航的恢復備受關注。對此，平潭綜合實驗區經發局口岸工作處處長畢太25日受訪表示，上月底，碼頭已再次按照「海峽號」760人的滿載量，進行最大負荷為800人的出入境通關全流程演練，在出入境大廳經過數月的改造升級後，整體過程相當順暢，隨時都可以復航。

位於福建平潭的澳前客運滾裝碼頭，是平潭對台客運直航口岸，2011年起投入使用，過去有台籍「麗娜號」、陸籍「海峽號」等客貨兩用輪執行航班，惟今年初「麗娜輪」已易主海外船東。

而陸籍「海峽號」，最大載客量為760人，最快往返兩岸只需五個小時，疫情後，曾在去年短暫用於貨運，但多數時間停泊在澳前客運滾裝碼頭維持例行保養和試航。

對於口岸的準備情況，澳前碼頭管理部後勤保障組組長王彬表示，疫情期間，碼頭出入境聯檢大廳和「海峽號」均有進行例行維護，甚至是改造升級，例如聯檢大樓自今年3月起，斥資人民幣6,000萬元，進行重新裝潢、通關系統升級，增設ATM、淘汰舊設備、更換座椅等，出入境大廳兩側牆面並已掛上台灣、平潭兩地旅遊的宣傳廣告。

王彬強調，隨著改造工程進度已接基本完工，進入收尾階段，「我們這邊隨時都是可以復航的」。

平潭綜合實驗區經發局口岸工作處處長畢太表示，上月底，澳前客運滾裝碼頭已再次按照「海峽號」760人的滿載量，進行最大負荷為800人的出入境通關全流程演練，在經過數月的改造升級後，整體過程相當順暢，隨時都可以復航。

他並指，疫情期間，大陸方面就不斷籌備恢復通關，隨時保持可復航狀態，尤其自大陸對新冠疫情進行「乙類乙管」後，船公司已經多次向台灣方面提出復航申請。

據我方交通部的航港統計年報資料，兩岸海運客運直航人次高峰落在2015年，達31.5萬人次，而2019年還有25萬人次，其中以台北港11.7萬人次為大宗。

「海峽號」最大載客量為760人，內設有不同艙等的座位區，和商店、餐廳等，圖為「海峽號」內部現狀。記者陳政錄／攝影
「海峽號」最大載客量為760人，內設有不同艙等的座位區，和商店、餐廳等，圖為「海峽號」內部現狀。記者陳政錄／攝影
福建平潭澳前客運滾裝碼頭對台客運口岸的聯檢大樓，自今年3月起進行改造升級，如今已進入收尾階段。記者陳政錄／攝影
福建平潭澳前客運滾裝碼頭對台客運口岸的聯檢大樓，自今年3月起進行改造升級，如今已進入收尾階段。記者陳政錄／攝影
客貨兩用輪「海峽號」，往返兩岸只需5個小時，疫情後曾於去年短暫用於運貨，但受限兩岸海上客運直航未開放，大多數時間停泊在平潭綜合實驗區澳前客運滾裝碼頭，維持例行保養和測試。記者陳政錄／攝影
客貨兩用輪「海峽號」，往返兩岸只需5個小時，疫情後曾於去年短暫用於運貨，但受限兩岸海上客運直航未開放，大多數時間停泊在平潭綜合實驗區澳前客運滾裝碼頭，維持例行保養和測試。記者陳政錄／攝影
澳前客運滾裝碼頭對台口岸的出入境大廳今年進行改造升級，現已掛上赴台灣旅遊宣傳廣告，口岸負責人表示做好隨時復航的準備。記者陳政錄／攝影
澳前客運滾裝碼頭對台口岸的出入境大廳今年進行改造升級，現已掛上赴台灣旅遊宣傳廣告，口岸負責人表示做好隨時復航的準備。記者陳政錄／攝影

疫情 碼頭 福建

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