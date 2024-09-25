快訊

買麵包中千萬！7-ELEVEN 7、8月發票開出4張千萬特別獎 名單一次看

川普讚揚「俄國很會打仗」 批拜登賀錦麗讓美國陷入俄烏戰爭

聽新聞
0:00 / 0:00

月球上網不再是夢！大陸探月再突破 2035年將有無線網路

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸月球科研站示意圖。大陸央視
大陸月球科研站示意圖。大陸央視

大陸探月工程進展再迎新突破，大陸國家航天局24日宣布，嫦娥六號任務完成後，將在2026年發射嫦娥七號，2028年前後發射嫦娥八號，為國際月球科研站奠定基礎。

大陸國家航天局探月與航天工程中心主任關鋒表示，嫦娥八號將考慮月球上的通信能力，屆時月球上將會有無線網路和能源供應。

大陸央視新聞報導，大陸國家航天局副局長卞志剛介紹，嫦娥七號將對月球南極進行環境與資源勘測，嫦娥八號則將驗證月球資源的就地利用技術，並將在2035年前後建設月球科研站的基本型。

國際月球科研站建設將分兩個階段。第一階段是以月球南極為中心，建立百公里範圍的科研作業能力，並構建地月一體化的信息網絡，以實現無人探月、載人登月和國際合作等任務之間的互聯互通。

第二階段則將於2050年前完成，形成以月球軌道站為樞紐，月球南極、赤道和月球背面為探測節點的大型綜合科研站網，實現長期無人、短期有人運行的穩定科研平台。

針對月球上的無線網路和生活問題，關鋒指出，嫦娥八號將考慮月球上的通信能力，屆時月球上將會有無線網路和能源供應，至於是否可以在月球上種植作物，科學家們仍在進行研究。

科學家 網路

延伸閱讀

十一長假遊日！大陸駐日使館籲「提高防範」 激怒日本網友

實在養不起！芬蘭動物園提前8年歸還大陸2隻大貓熊

大陸頂流男星「約P粉絲」拍戲又傳緋聞 葛斯齊揭身分線索

破百萬人次！ 「鐵花燈之祭」加碼延長13天跨國慶 6米高巨型月球+療癒太空人必追

相關新聞

月球上網不再是夢！大陸探月再突破 2035年將有無線網路

大陸探月工程進展再迎新突破，大陸國家航天局24日宣布，嫦娥六號任務完成後，將在2026年發射嫦娥七號，2028年前後發射...

一箭五星 力箭一號遙四運載火箭發射成功

大陸商業航太企業「中科宇航」保持了100%的火箭發射成功率。25日上午7時33分，中科宇航力箭一號遙四運載火箭在酒泉衛星...

「養不起了」 芬蘭將提前8年歸還中國2熊貓

旅居芬蘭的兩隻大熊貓「華豹」、「金寶寶」要回家了。芬蘭艾赫泰里動物園表示，該園因財務危機，計畫提前歸還從中國租借的兩隻大...

多人共用CT片 無錫虹橋醫院騙保遭停業 院長等15人被拘

日前江蘇無錫虹橋醫院傳出多人共用CT片，涉嫌欺詐騙醫保，經當地公安機關立案偵查，騙保情況基本查實，醫院法定代表人、院長等...

瘋狂的騙保：拉1人住院就給300、一年能住院200天

中國醫院騙保亂象頻傳，手法也各有不同，有的醫院明碼標價拉人住院騙保，每拉1人付介紹費300元，有的包吃包住，誘導不需要住...

四川大貨車攔腰撞上還推行90秒 賓士司機驚險甩身靠一動作

四川省瀘州市日前發生一起驚險車禍，一輛大貨車在雨中撞上一輛賓士，賓士打橫後被大貨車頂著往前推行90秒。賓士司機冒險自撞公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。