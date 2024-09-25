月球上網不再是夢！大陸探月再突破 2035年將有無線網路

大陸探月工程進展再迎新突破，大陸國家航天局24日宣布，嫦娥六號任務完成後，將在2026年發射嫦娥七號，2028年前後發射嫦娥八號，為國際月球科研站奠定基礎。

大陸國家航天局探月與航天工程中心主任關鋒表示，嫦娥八號將考慮月球上的通信能力，屆時月球上將會有無線網路和能源供應。

大陸央視新聞報導，大陸國家航天局副局長卞志剛介紹，嫦娥七號將對月球南極進行環境與資源勘測，嫦娥八號則將驗證月球資源的就地利用技術，並將在2035年前後建設月球科研站的基本型。

國際月球科研站建設將分兩個階段。第一階段是以月球南極為中心，建立百公里範圍的科研作業能力，並構建地月一體化的信息網絡，以實現無人探月、載人登月和國際合作等任務之間的互聯互通。

第二階段則將於2050年前完成，形成以月球軌道站為樞紐，月球南極、赤道和月球背面為探測節點的大型綜合科研站網，實現長期無人、短期有人運行的穩定科研平台。

針對月球上的無線網路和生活問題，關鋒指出，嫦娥八號將考慮月球上的通信能力，屆時月球上將會有無線網路和能源供應，至於是否可以在月球上種植作物，科學家們仍在進行研究。