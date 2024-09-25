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延後退休成重點政策 中國地方政府「動起來」開會商討措施

中央社／ 上海25日電

中國全國人大常委會日前通過延後法定退休年齡，近期各地方政府隨即「動起來」，舉辦相關會議，研議如何落實政策及配套措施，並強調要在尊重勞工意願的前提下有序推動。

中國退休制度重大變革，明年1月1日起，用15年的時間漸進式延遲法定退休年齡。中國人力資源和社會保障部副部長李忠24日表示，在明年元旦正式實施「漸進式延遲法定退休年齡」前，將會同有關部門加快制定推出相關政策和支持措施，並制定彈性退休具體辦法，進一步明確「彈性退休怎麼辦理」。

在中國全國人大常委會通過延後法定退休年齡的決定，以及中央部會做出裁示後，中國各地方政府近期如火如荼召開會議，研議相關措施與配套。

根據第一財經與中國多省機關報，近期至少有廣東省、黑龍江省、雲南省、湖南省舉行了相關會議，討論有關延後法定退休年齡的議題。

據報導，廣東省省長王偉中在會議中強調，要堅持「自願」、「彈性」原則，確保改革實施真實體現職工的意願。要嚴格落實中央發布的各項配套措施，增強改革的系統性、整體性、協同性，確保改革按照統一標準執行。

他提到，要強化就業優先戰略，落實和完善大學畢業生等青年就業政策，保障勞動者權益，也要落實退休人員基本養老金政策，健全養老服務網路，持續提升居家社區養老、農村養老等服務能力。

黑龍江省省長梁惠玲稱，要準確把握延遲法定退休年齡改革的重要原則，堅持小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧的原則，真實體現職工意願，推動重點任務穩步有序落地。

報導指出，雲南省省長王予波、湖南省省長毛偉明在當地舉行的會議中也都做出了類似的發言。

據新華社報導，中國國務院19日召開「實施漸進式延遲法定退休年齡」工作動員部署視訊會議，國務院總理李強表示，要「穩妥有序」實施漸進式延遲法定退休年齡改革，為推進「中國式現代化」提供重要支撐。

廣東 黑龍江

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