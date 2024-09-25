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四川大貨車攔腰撞上還推行90秒 賓士司機驚險甩身靠一動作

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
四川省瀘州市日前發生一起驚險車禍，一輛大貨車在雨中撞上一輛賓士，賓士打橫後被大貨車頂著往前推行90秒。賓士司機冒險自撞公路中間的綠化帶才成功脫身。封面新聞
四川省瀘州市日前發生一起驚險車禍，一輛大貨車在雨中撞上一輛賓士，賓士打橫後被大貨車頂著往前推行90秒。賓士司機冒險自撞公路中間的綠化帶才成功脫身。封面新聞

四川省瀘州市日前發生一起驚險車禍，一輛大貨車在雨中撞上一輛賓士，賓士打橫後被大貨車頂著往前推行90秒。賓士司機冒險自撞公路中間的綠化帶才成功脫身。

當地警方表示，該事件為普通交通事故，已排除雙方事前有矛盾、或路怒症等情況，也排除雙方駕駛酒駕、毒駕嫌疑，且雙方相互不認識，整起事件仍在調查中。

四川日報旗下新媒體「封面新聞」報導，9月21日上午9時許，賓士駕駛駕車從瀘州康健城往二環路方向行駛，在上匝道口的時候，突然被後方的大貨車撞到，隨後賓士車一直橫向被大貨車頂著朝前行駛。

從賓士行車記錄器上看到，賓士在行駛時，車頭突然向左打橫，然後被後方貨車頂著在雨中疾馳，時間長達90多秒。最終，賓士撞到右側綠化帶停下來後，貨車往前繼續行駛了大約100多公尺才停下，隨後雙方一起等著交警前來處理。

辦案部門瀘州市公安局交警支隊一大隊指出，警方接報後到達現場開展事故勘察和初步調查，該事件為普通交通事故，已排除雙方事前有矛盾、開鬥氣車或路怒症等情況，事故造成兩車受損，未造成人員傷亡。

經警方初步查明，排除雙方駕駛酒駕、毒駕嫌疑；雙方先前未發生糾紛，相互不認識；發生事故期間，雨勢較大，貨車駕駛存在長達4分鐘駕車打電話的分心駕駛行為，且雨天未對車輛下視鏡、後視鏡進行有效觀察。

此外，事發時貨車為空載；事故發生時路面積水較多，路面摩擦力較低。目前，瀘州警方正在對事故作進一步調查處理。

交通事故 自撞 賓士 車禍

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