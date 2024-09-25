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福馬小三通陸客 漸迎高峰

聯合報／ 記者陳政錄／福州即時報導
福建出入境管理局上月22日宣布，恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人赴馬祖旅遊簽注申請後，陸續有陸客搭乘小三通自福州赴馬祖旅遊。圖為福州港黃岐客運站。
福建出入境管理局上月22日宣布，恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人赴馬祖旅遊簽注申請後，陸續有陸客搭乘小三通自福州赴馬祖旅遊。圖為福州港黃岐客運站。

隨大陸開放福建居民赴馬祖旅遊，據福州黃岐港口岸工作人員指，目前赴台旅遊數量已累計約50人次，正逐步有序恢復，接下來的大陸將迎「十一」長假，預計漸迎高峰。為此，福州黃岐客運站已設有ATM機、外幣兌換機、閩台驛站窗口、福馬同城卡現場辦理服務等，期待接待更多陸客赴台旅遊。

在上月初福建首團陸客成功赴馬祖旅遊後，大陸於8月22日宣布，恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人赴馬祖旅遊簽注申請，如今政策滿月，昨（24日）再有一行29人，來自莆田仙遊的龍井田聖府的「田都元帥」信眾，以個人遊簽注方式，自福州港黃岐客運站啟程，赴馬祖進行宗教交流和參訪。

福州港馬尾港務有限公司副總經理蔡潔24日受訪表示，自8月政策開放後，目前已約有50位福建居民，透過連江黃岐-馬祖白沙「小三通」客運航線到馬祖旅遊，數量正逐步有序恢復。

蔡潔說，連江黃岐-馬祖白沙「小三通」目前維持每日「二進二出」，從客運量來看，今年上半年，累計輸送旅客突破14,000人次，較去年成長了145%，4月後隨兩岸「清明」、「五一」小長假，民俗進香、旅遊等活動逐漸增多，航線迎來多個客流高峰。

在此之下，蔡潔表示，福州黃岐客運站已陸續增設ATM機、外幣兌換機、閩台驛站窗口、福馬同城卡辦理服務等，以為兩岸鄉親提供更好的服務，和接待更多陸客赴台旅遊；黃岐客運站邊檢副處長張明娟也稱，為了服務更多的台灣台胞高效通關，客運站成立了「鄉音伴行小分隊」，提供福州話、閩南語服務，透果社交帳號宣傳出境政策，也與福建省理工大學成立福建省首個大陸高校台灣出境政策服務點。

仙遊龍井田聖府董事長蔡天華表示，龍井田聖府是田都元帥祖廟，過去每年都會與馬祖北竿信德堂探花府田都元帥廟交流，這次是他們在疫情後，首次赴台進香，於24日出發，預計27日返回福建。他說，辦理旅遊簽注的過程相當順利，樂見兩岸觀光逐步開放，讓民間有更多交流機會。

經常往返福州的馬祖鄉親曹常斌也說，過去馬祖、金門是兩岸對峙前沿，如今是開放、交流前沿，陸客赴馬祖觀光對當地產業有很大的帶動作用，兩岸民眾交流也能創造共贏，因此，他希望福馬小三通航線客運量能持續恢復，在陸客赴馬祖、金門旅遊逐步恢復後，也能推動兩岸人員往來進一步正常化。

連江黃岐-馬祖白沙「小三通」目前每日船班為「二進二出」，圖為乘客正在登船。記者陳政錄／攝影
連江黃岐-馬祖白沙「小三通」目前每日船班為「二進二出」，圖為乘客正在登船。記者陳政錄／攝影
搭乘小三通往返福州、馬祖的乘客，多會攜帶大量伴手禮，有馬祖民眾表示，朋友指定他要帶螺螄粉、花生米、小黃魚等。記者陳政錄／攝影
搭乘小三通往返福州、馬祖的乘客，多會攜帶大量伴手禮，有馬祖民眾表示，朋友指定他要帶螺螄粉、花生米、小黃魚等。記者陳政錄／攝影
一艘連江黃岐-馬祖白沙「小三通」客輪正在駛出福州連江黃岐港。記者陳政錄／攝影
一艘連江黃岐-馬祖白沙「小三通」客輪正在駛出福州連江黃岐港。記者陳政錄／攝影
9月24日，仙遊龍井田聖府一行29人，自福建莆田仙遊出發，抵達福州後，搭乘連江黃岐-馬祖白沙「小三通」赴馬祖，將到馬祖北竿信德堂探花府田都元帥廟進行為期四天的進香交流和參訪旅遊。記者陳政錄／攝影
9月24日，仙遊龍井田聖府一行29人，自福建莆田仙遊出發，抵達福州後，搭乘連江黃岐-馬祖白沙「小三通」赴馬祖，將到馬祖北竿信德堂探花府田都元帥廟進行為期四天的進香交流和參訪旅遊。記者陳政錄／攝影

福建 陸客 馬祖

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