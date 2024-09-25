福馬小三通陸客　漸迎高峰

隨大陸開放福建居民赴馬祖旅遊，據福州黃岐港口岸工作人員指，目前赴台旅遊數量已累計約50人次，正逐步有序恢復，接下來的大陸將迎「十一」長假，預計漸迎高峰。為此，福州黃岐客運站已設有ATM機、外幣兌換機、閩台驛站窗口、福馬同城卡現場辦理服務等，期待接待更多陸客赴台旅遊。

在上月初福建首團陸客成功赴馬祖旅遊後，大陸於8月22日宣布，恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人赴馬祖旅遊簽注申請，如今政策滿月，昨（24日）再有一行29人，來自莆田仙遊的龍井田聖府的「田都元帥」信眾，以個人遊簽注方式，自福州港黃岐客運站啟程，赴馬祖進行宗教交流和參訪。

福州港馬尾港務有限公司副總經理蔡潔24日受訪表示，自8月政策開放後，目前已約有50位福建居民，透過連江黃岐-馬祖白沙「小三通」客運航線到馬祖旅遊，數量正逐步有序恢復。

蔡潔說，連江黃岐-馬祖白沙「小三通」目前維持每日「二進二出」，從客運量來看，今年上半年，累計輸送旅客突破14,000人次，較去年成長了145%，4月後隨兩岸「清明」、「五一」小長假，民俗進香、旅遊等活動逐漸增多，航線迎來多個客流高峰。

在此之下，蔡潔表示，福州黃岐客運站已陸續增設ATM機、外幣兌換機、閩台驛站窗口、福馬同城卡辦理服務等，以為兩岸鄉親提供更好的服務，和接待更多陸客赴台旅遊；黃岐客運站邊檢副處長張明娟也稱，為了服務更多的台灣台胞高效通關，客運站成立了「鄉音伴行小分隊」，提供福州話、閩南語服務，透果社交帳號宣傳出境政策，也與福建省理工大學成立福建省首個大陸高校台灣出境政策服務點。

仙遊龍井田聖府董事長蔡天華表示，龍井田聖府是田都元帥祖廟，過去每年都會與馬祖北竿信德堂探花府田都元帥廟交流，這次是他們在疫情後，首次赴台進香，於24日出發，預計27日返回福建。他說，辦理旅遊簽注的過程相當順利，樂見兩岸觀光逐步開放，讓民間有更多交流機會。