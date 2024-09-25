上海迪士尼 限1人1證1票

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

上海迪士尼近期宣布將調整實名制購票政策，嚴格執行「一人一證一票」的方式，這代表過去一人一次最多可買5張門票的情形將不復見。外界認為這項政策主要是為了打擊黃牛、確保遊客權益。

中央社報導，上海迪士尼度假區24日在官網發布公告，將於今年年底前推出全新的實名制購票政策。根據新規，每位遊客都需要使用本人的有效身分證件預訂門票，且一張有效證件只能在同一個入園日購買1張門票。每位遊客進入上海迪士尼樂園時，必須攜帶購票時所使用的有效證件正本。

公告強調，新規正式推出的日期和詳細購票指南將在生效日期臨近時公布。在新規正式上路之前已購買上海迪士尼樂園門票或年卡的遊客將不受影響。

據第一財經報導，新規上路後代表將嚴格執行「一人一證一票」，代購行為也將受到遏止。

上海迪士尼 實名制 迪士尼樂園

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