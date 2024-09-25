北京古舊書市 西遊記暴紅

「讓舊書找到新知己，從舊書獲取新知識。」在古舊書市集、書店，甚至街道、社區，淘書、換書、曬書、聽書、講書……，「舊書新知」在北京已成為新文化時尚，受到讀者追捧。

最近，在位於鐘鼓樓廣場的「舊書新知鐘鼓書韻」文化市集上，3000餘冊文學歷史類名著和民俗傳統類精品舊書供讀者挑選。市集特別設立的《西遊記》主題書攤，精選了河北美術出版社2001年版《西遊記》連環畫、春風文藝出版社1981年版《後西遊記》等精品舊書，吸引眾多讀者和《黑神話：悟空》的遊戲玩家一起探索中國古典文學與神話的奇幻。據介紹，東城區「舊書新知鐘鼓書韻」文化市集自今年4月起，每個月初的周末在北京鐘鼓樓廣場舉辦，線上線下的流通體系，讓更多舊書找到了朋友。

同樣火熱的場面也出現在報國寺古舊書市上。孔夫子舊書網、中國書店、北京圖書大廈、北京出版集團等開設了200餘個舊書攤位，兩萬餘冊舊書在售，還吸引了不少外地讀者。報國寺古舊書市運營負責人後思慧說，古舊書市從去年12月舉辦以來，每周末定期推出，迄今已舉辦30多場，吸引讀者20餘萬人次。

京城的古舊書店特色分明，中國書店雁翅樓店就凸顯了北京中軸線文化特色。從2022年4月起，書店在二層開闢了綜合性中軸線文化閱讀空間，通過照片專展、圖書展銷、講座論壇等方式，提升大眾對中軸線文化、老北京文化的感知度。閱讀空間陳列的中軸線主題圖書有1000多冊。

今年以來，中國書店雁翅樓店已舉辦「舊書新知大講堂」講座活動30餘場次，其中「中軸線文化系列活動」受到讀者熱烈歡迎。

此外，古舊書文化有了全新的拓展和延伸，舊書漂流、聽書講書成為北京市民廣泛參與的文化新時尚。

日前，美後肆時景山街道市民文化中心舉辦了肆時藏書節—「因書而遇」舊書漂流活動。今年以來，「鄰里共讀舊書陳香」系列活動，以舊書為媒介開展鄰里新社交。