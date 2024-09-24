嚴重恐出血死亡...廣東爆發登革熱疫情 1周新增775例確診

據廣東省疾控局通報，9月9日至9月15日當周，廣東全省新增報告775例登革熱病例，較前一周增加73例。病例分布最多的三個城市為佛山、廣州、中山，分別有296例、148例、87例。

今年7月、8月，廣東全省報告的登革熱病例分別為233例、1,220例。顯示進入8月後，廣東登革熱疫情明顯升溫。

上海第一財經指出，感染登革熱後會出現發燒、皮疹、肌肉及骨頭痛，嚴重者會出血甚至死亡。目前還沒有特效藥物和疫苗。

報導稱，登革熱發病具有季節性，高發期為登革熱病媒蚊活躍期（氣溫穩定在25度以上）。中國大部分地區的登革熱高發季節是夏秋季（8月至9月），氣溫更暖的海南、廣東、廣西、雲南部分地區，高發季節為5至11月。

對於廣東近期登革熱疫情，有感染科專家對第一財經表示，一般而言，廣東的登革熱疫情都是先通過外部輸入，再出現本地流行。過去幾年，新冠疫情防控期間，因很少有登革熱輸入病例，所以未能在本地流行開來，今年疫情反彈屬意料之中。

專家指出，預防登革熱主要還是防蚊、消除積水。另，大陸「十一」假期即將到來，人員流動增多，專家也呼籲民眾外出旅遊時，應做好防蚊措施，謹防感染登革熱。