快訊

台中LaLaport有男子反鎖廁所無回應 消防員搶救送醫不治

大谷翔平前口譯水原辯護團隊 要求量刑宣判延至12月

這也可以？江蘇醫院多人共用CT片騙取醫保

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
無錫虹橋醫院遭踢爆涉嫌以偽造病歷騙取醫保。（圖／取自微博）
無錫虹橋醫院遭踢爆涉嫌以偽造病歷騙取醫保。（圖／取自微博）

針對近期網上舉報的江蘇民營醫院無錫虹橋醫院，被檢舉該院體檢中心醫師，「多人共用一CT片」，涉嫌欺詐騙醫保，大陸「國家醫保局」微信公眾號23日發文稱，大陸國家醫保局已派出檢查組，於23日上午進駐該院開展專項檢查。

國家醫保局指導江蘇省醫保局，派出20個檢查組進駐無錫市下轄所有區縣，對100多家定點醫藥機構開展全面檢查。

據大陸央廣網中國之聲報導，無錫民營虹橋醫院放射影像科醫生朱成剛實名舉報，指控院內體檢中心一名陳醫生涉嫌偽造病歷。

朱成剛指出，該名陳醫生在沒有操作放射影像科CT、核磁共振儀的權限下，完成數十個未經放射科做過影像檢查的患者病歷。

由於涉及的病人既沒在醫院拍過片子，也沒有放射影像科歸檔的影像號，病歷記錄裡卻有「根據影像做出的診斷」。神奇的是，當朱向院方舉報問題後，他發現出問題的病歷，之後有了影像號和片子。

朱成剛之後再檢查「補回」片子的病歷後發現，多名病人的片子似是同一名病人。他指出，在被舉報的病歷中，楊某某（72歲）、邱某某（62歲）和葉某（25歲）等三名女病人，她們的片子，在同一位置均出現幾乎一模一樣的吊墜。而類似這樣看上去雷同程度很高的片子，「還有不少」。

此外，問題病歷還會出現左右弄錯的情況等。但在朱成剛再將新問題向上級舉報後，他和同事便再無權限查看2023年8月之前被舉報病歷影像。

報導稱，對於為何有大批病歷出現片子極相似情況，在院內醫生舉報大半年後，院方仍沒有調查結果。面對媒體追問，無錫虹橋醫院稱會有相關人員回覆。無錫市醫保局基金監督處則表示，此事還在調查中，不方便透露具體情況。

7月12日，江蘇無錫市醫保局表示，先後兩次到無錫虹橋醫院現場核查，但因涉及人員較多，已將有關線索提請公安部門協助調查。9月22日，無錫市醫保局通報稱，前期，無錫市醫保局已根據舉報線索受理調查、初步查實，並於8月30日行政立案。目前，無錫市醫保局正會同公安、衛健等部門進行全面徹查，將依法依規嚴肅查處。

公安 醫師 醫生

延伸閱讀

千萬身價老闆破產 法院19元拍賣雪碧…網批浪費司法資源

又是豆腐渣工程？江蘇常州商場空橋突坍塌 目擊者嚇哭

又見豆腐渣工程？江蘇常州一商場空橋突坍塌

上海剉咧等！1949年最強颱風貝碧佳7:30登陸浦東

相關新聞

這也可以？江蘇醫院多人共用CT片騙取醫保

針對近期網上舉報的江蘇民營醫院無錫虹橋醫院，被檢舉該院體檢中心醫師，「多人共用一CT片」，涉嫌欺詐騙醫保，大陸「國家醫保...

四川新龍縣副縣長網路留言：殺個小孩多大事兒

深圳日本人學校一名10名男童18日被刺傷身亡。近日中國網路流傳四川省甘孜州新龍縣副縣長黃如一發表「殺個小孩多大事兒」等仇...

破美國紀錄 中自研水冷磁體 達地球磁場80萬倍

中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心自主研製的水冷磁體22日產生42.02萬高斯的穩態磁場，打破了2017年由美國...

雲南野象墜坑怎麼都爬不出來 管護局出動挖土機5小時救出

一頭約2.5噸的野生亞洲母象近日掉落雲南西雙版納景洪市一處蓄水池裡，因水池較深，這頭母象不斷用前後腿使勁扒蹬、鼻子努力撐...

環保？商業利益？ 稻城亞丁景區禁吃泡麵 卻賣22元湯泡乾麵

近日有網友發視頻稱，在四川甘孜稻城亞丁景區準備享用自帶泡麵時遭景區工作人員以環保理由制止，與此同時，景區內卻在售賣每碗要...

200歲楓王遭折枝 景區：投保千萬 遊客恐吃刑事官司

遼寧省本溪市一名市民發影片稱，在關門山國家森林公園景區遊玩時，發現有幾位遊客越過柵欄，折200年樹齡「楓王」的枝葉；景區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。