這也可以？江蘇醫院多人共用CT片騙取醫保

針對近期網上舉報的江蘇民營醫院無錫虹橋醫院，被檢舉該院體檢中心醫師，「多人共用一CT片」，涉嫌欺詐騙醫保，大陸「國家醫保局」微信公眾號23日發文稱，大陸國家醫保局已派出檢查組，於23日上午進駐該院開展專項檢查。

國家醫保局指導江蘇省醫保局，派出20個檢查組進駐無錫市下轄所有區縣，對100多家定點醫藥機構開展全面檢查。

據大陸央廣網中國之聲報導，無錫民營虹橋醫院放射影像科醫生朱成剛實名舉報，指控院內體檢中心一名陳醫生涉嫌偽造病歷。

朱成剛指出，該名陳醫生在沒有操作放射影像科CT、核磁共振儀的權限下，完成數十個未經放射科做過影像檢查的患者病歷。

由於涉及的病人既沒在醫院拍過片子，也沒有放射影像科歸檔的影像號，病歷記錄裡卻有「根據影像做出的診斷」。神奇的是，當朱向院方舉報問題後，他發現出問題的病歷，之後有了影像號和片子。

朱成剛之後再檢查「補回」片子的病歷後發現，多名病人的片子似是同一名病人。他指出，在被舉報的病歷中，楊某某（72歲）、邱某某（62歲）和葉某（25歲）等三名女病人，她們的片子，在同一位置均出現幾乎一模一樣的吊墜。而類似這樣看上去雷同程度很高的片子，「還有不少」。

此外，問題病歷還會出現左右弄錯的情況等。但在朱成剛再將新問題向上級舉報後，他和同事便再無權限查看2023年8月之前被舉報病歷影像。

報導稱，對於為何有大批病歷出現片子極相似情況，在院內醫生舉報大半年後，院方仍沒有調查結果。面對媒體追問，無錫虹橋醫院稱會有相關人員回覆。無錫市醫保局基金監督處則表示，此事還在調查中，不方便透露具體情況。

7月12日，江蘇無錫市醫保局表示，先後兩次到無錫虹橋醫院現場核查，但因涉及人員較多，已將有關線索提請公安部門協助調查。9月22日，無錫市醫保局通報稱，前期，無錫市醫保局已根據舉報線索受理調查、初步查實，並於8月30日行政立案。目前，無錫市醫保局正會同公安、衛健等部門進行全面徹查，將依法依規嚴肅查處。