快訊

台中LaLaport有男子反鎖廁所無回應 消防員搶救送醫不治

大谷翔平前口譯水原辯護團隊 要求量刑宣判延至12月

抗爭式辯護受關注 大陸律師張慶方被吊銷執照

中央社／ 台北23日電

近年以「抗爭式」辯護受關注的中國知名律師張慶方將被吊銷執照，原因是「網路炒作影響辦案」。張慶方曾為中國新公民運動發起人許志永辯護；對於被吊照，回應說「這份歷史的榮譽，是本人的選擇，我欣然接受」。

綜合香港星島日報今天報導和社群媒體X消息，51歲的張慶方是北京大學刑法學博士，2001年創辦北京漢鼎聯合律師事務所，曾代理多件深具影響的刑事訴訟、經濟訴訟案件，近年常使用「抗爭」方式，被稱為「刨墳式辯護」。

今年4月，張慶方冒雨在最高人民法院門前控訴江西省鷹潭市中級法院強行指派法律援助律師為原吉安市人大主任吳敏辯護，拒絕吳敏家人委託自己擔任辯護人。他並舉報鷹潭中院副院長劉賽連碩士論文造假，南京大學後來證實劉賽連學位論文存在抄襲。

在代理四川內江一起案件時，張慶方發現承辦法官有行賄行為，當庭提出異議，使得合議庭休庭；隨後又在網上曝光內江紀委官員論文造假、辦案人員涉賭等。

今年5月，張慶方在海南海口中級法院被架出法庭的影片曾引起網友熱議。據了解，張慶方接受一名被告人委託擔任律師，但法院不允許被告更換律師，隨後張慶方在開庭前被法警強行架走。

20日在網上流傳的北京市司法局一份處罰告知書指陳，經調查，張慶方今年在相關案件辦理過程中多次透過公開懸賞、網路炒作等方式，干擾辦案人員和其他律師依法履行職責，影響案件依法辦理；煽動、教唆有關人員到監管場所擾亂監管場所正常秩序，造成有關人員被公安機關依法處理。

告知書說，上述行為「涉嫌以不正當方式影響依法辦理案件」，情節嚴重，社會影響惡劣，嚴重損害律師行業形象，擬作出吊銷律師執業證書的行政處罰。

這份上傳網路的告知書引發中國法律界關注和議論。張慶方在個人微信朋友圈發表看法說，「謝謝他們的成全，這份歷史的榮譽，是本人的選擇，我欣然接受」。

張慶方多年前曾為許志永涉嫌「聚眾擾亂公共場所秩序罪」一案辯護，並在北京市第一中級人民法院一審作出有期徒刑4年判決後表示，當局對許志永案判決所產生的後果將與當局願望背道而馳，將喚醒越來越多中國公民的權利和法治意識。

許志永刑滿出獄後，2023年4月又在「顛覆國家政權」罪名下，被判有期徒刑14年。

北京大學 律師 網路

延伸閱讀

大谷翔平前口譯水原辯護團隊 要求量刑宣判延至12月

甘願當詐團門神…律師辯護還是監督？共犯稱「他在場不敢說實話」

洪孟楷16字形容廢死釋憲結果 批大法官越權自居立法者

黃珊珊稱京華城非圖利 游淑慧轟亂扯：她要說明兩件事

相關新聞

這也可以？江蘇醫院多人共用CT片騙取醫保

針對近期網上舉報的江蘇民營醫院無錫虹橋醫院，被檢舉該院體檢中心醫師，「多人共用一CT片」，涉嫌欺詐騙醫保，大陸「國家醫保...

四川新龍縣副縣長網路留言：殺個小孩多大事兒

深圳日本人學校一名10名男童18日被刺傷身亡。近日中國網路流傳四川省甘孜州新龍縣副縣長黃如一發表「殺個小孩多大事兒」等仇...

破美國紀錄 中自研水冷磁體 達地球磁場80萬倍

中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心自主研製的水冷磁體22日產生42.02萬高斯的穩態磁場，打破了2017年由美國...

雲南野象墜坑怎麼都爬不出來 管護局出動挖土機5小時救出

一頭約2.5噸的野生亞洲母象近日掉落雲南西雙版納景洪市一處蓄水池裡，因水池較深，這頭母象不斷用前後腿使勁扒蹬、鼻子努力撐...

環保？商業利益？ 稻城亞丁景區禁吃泡麵 卻賣22元湯泡乾麵

近日有網友發視頻稱，在四川甘孜稻城亞丁景區準備享用自帶泡麵時遭景區工作人員以環保理由制止，與此同時，景區內卻在售賣每碗要...

200歲楓王遭折枝 景區：投保千萬 遊客恐吃刑事官司

遼寧省本溪市一名市民發影片稱，在關門山國家森林公園景區遊玩時，發現有幾位遊客越過柵欄，折200年樹齡「楓王」的枝葉；景區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。