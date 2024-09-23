抗爭式辯護受關注 大陸律師張慶方被吊銷執照

近年以「抗爭式」辯護受關注的中國知名律師張慶方將被吊銷執照，原因是「網路炒作影響辦案」。張慶方曾為中國新公民運動發起人許志永辯護；對於被吊照，回應說「這份歷史的榮譽，是本人的選擇，我欣然接受」。

綜合香港星島日報今天報導和社群媒體X消息，51歲的張慶方是北京大學刑法學博士，2001年創辦北京漢鼎聯合律師事務所，曾代理多件深具影響的刑事訴訟、經濟訴訟案件，近年常使用「抗爭」方式，被稱為「刨墳式辯護」。

今年4月，張慶方冒雨在最高人民法院門前控訴江西省鷹潭市中級法院強行指派法律援助律師為原吉安市人大主任吳敏辯護，拒絕吳敏家人委託自己擔任辯護人。他並舉報鷹潭中院副院長劉賽連碩士論文造假，南京大學後來證實劉賽連學位論文存在抄襲。

在代理四川內江一起案件時，張慶方發現承辦法官有行賄行為，當庭提出異議，使得合議庭休庭；隨後又在網上曝光內江紀委官員論文造假、辦案人員涉賭等。

今年5月，張慶方在海南海口中級法院被架出法庭的影片曾引起網友熱議。據了解，張慶方接受一名被告人委託擔任律師，但法院不允許被告更換律師，隨後張慶方在開庭前被法警強行架走。

20日在網上流傳的北京市司法局一份處罰告知書指陳，經調查，張慶方今年在相關案件辦理過程中多次透過公開懸賞、網路炒作等方式，干擾辦案人員和其他律師依法履行職責，影響案件依法辦理；煽動、教唆有關人員到監管場所擾亂監管場所正常秩序，造成有關人員被公安機關依法處理。

告知書說，上述行為「涉嫌以不正當方式影響依法辦理案件」，情節嚴重，社會影響惡劣，嚴重損害律師行業形象，擬作出吊銷律師執業證書的行政處罰。

這份上傳網路的告知書引發中國法律界關注和議論。張慶方在個人微信朋友圈發表看法說，「謝謝他們的成全，這份歷史的榮譽，是本人的選擇，我欣然接受」。

張慶方多年前曾為許志永涉嫌「聚眾擾亂公共場所秩序罪」一案辯護，並在北京市第一中級人民法院一審作出有期徒刑4年判決後表示，當局對許志永案判決所產生的後果將與當局願望背道而馳，將喚醒越來越多中國公民的權利和法治意識。

許志永刑滿出獄後，2023年4月又在「顛覆國家政權」罪名下，被判有期徒刑14年。