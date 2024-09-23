沒有影像檢查憑空寫病歷 無錫一醫院被取消醫保

江蘇省無錫虹橋醫院被檢舉，患者沒做過影像檢查，病歷卻有「根據影像做出的診斷」，且多名病人的電腦斷層掃描（CT）影像一模一樣。該醫院今天被解除醫保服務協議，並由當地公安機關立案偵查。

綜合央視新聞等媒體報導，無錫虹橋醫院放射影像科醫生實名檢舉，從去年起，醫院系統內出現了一些根本沒在他們科室做過影像檢查的患者病歷，他們既沒在醫院拍過片子，也沒有放射影像科歸檔的影像號，病歷記錄裡卻有「根據影像做出的診斷」。

檢舉的朱姓醫生說，這些有問題的病歷都是由體檢中心一名陳姓醫生所寫，缺乏影像編號和圖像，而且陳姓醫生平時並沒有參與放射科的工作。

朱姓醫生向媒體展示了99名「患者」的病歷照片，診斷時間集中在2022年7月到12月及2023年4月。其中多名患者的CT影像高度相似，譬如72歲楊姓、62歲邱姓及25歲葉姓病患，3人的片子幾乎一模一樣。

報導說，透過醫院系統查詢還能看到，有1分鐘內連做2次核磁共振檢查的片子。但實際上，機器做一次腰椎核磁共振檢查，至少要花10到15分鐘。

就在朱姓醫生把相關情況向上級主管部門反映後，放射影像科已無權限查看2023年8月之前的影像，院方給出的理由是系統升級導致的錯誤。

有媒體記者曾撥打20份病歷中留下的患者電話，3/4是空號或無法接通，接通的也大多表示不是本人。

中國國家醫保局和江蘇省醫保局今天派出飛行檢查組，上午進駐無錫虹橋醫院開展專項飛行檢查（突襲檢查），江蘇省並展開全面清查。

目前，無錫市醫保局根據協議管理規定，已經作出與無錫虹橋醫院解除醫保服務協議的處理；當地公安機關已立案偵查，醫院有關人員已被控制，後續將依法處理。

第一財經報導指出，無錫虹橋醫院為民營二甲醫院，其大股東為上海美迪亞醫院投資集團有限公司，持股比例40%。

報導說，此案可能涉及刑事犯罪。

中國詐領醫療保險費用浮濫，中國國家醫療保障局微信公眾號8月底發布「誰在給男性患者做婦科類診療？」一文，指多家醫療機構居然給男性病患做子宮鏡檢查等婦科診療項目。其中，湖南省耒陽市人民醫院被查出，一年內結算這類奇葩檢查多達1674次。

據官方發布，中國2023年處理醫保領域違法違規人員3萬2690人，偵破各類詐騙醫保基金犯罪案件2179起，抓獲犯嫌6220人，追繳涉案醫保基金人民幣11.4億元（約新台幣51.3億元）。騙取醫保手法主要是虛假醫療、過度診療、虛假購藥、倒賣醫保藥品等。