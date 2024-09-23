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四川新龍縣副縣長網路留言：殺個小孩多大事兒

中央社／ 台北23日電
深圳日本人學校一名10歲日籍男童18日在上學途中遇襲身亡，之後陸續有大陸民眾到校門口獻花致哀。路透
深圳日本人學校一名10歲日籍男童18日在上學途中遇襲身亡，之後陸續有大陸民眾到校門口獻花致哀。路透

深圳日本人學校一名10名男童18日被刺傷身亡。近日中國網路流傳四川省甘孜州新龍縣副縣長黃如一發表「殺個小孩多大事兒」等仇日言論，相關地方政府部門確認此事，並指正全力辦理此事中。

中國媒體鳳鳳網今天報導，近日網上流傳四川一公職人員公開宣揚仇恨言論，引發廣泛關注。

報導指出，從網路流傳的截圖顯示，一個微信名稱為「黃如一」的人在某微信群聊天中發表「殺個小孩多大事兒」、「我們的紀律就是殺日本人」等仇日言論。

報導指出，根據公開資料，有一位同名同姓的黃如一是現任四川省農村能源發展中心副主任，甘孜州新龍縣委常委、副縣長（掛職）。

鳳凰網就此事致電四川省農業農村廳，工作人員確認網路流傳聊天截圖中的黃如一就是四川省農村能源發展中心副主任黃如一，工作人員表示：「已經關注到此事，相關領導已經作出批示，這個事情我們也正在全力準備全力辦理中。」

公開訊息顯示，黃如一於1983年出生，先後就讀於重慶大學、四川大學，2004年進入四川省農村能源辦公室工作，2021年任省農村能源發展中心副主任，同年掛職甘孜州新龍縣委常委、副縣長。黃如一還從事通俗歷史寫作。

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