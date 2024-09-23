浙江「網路水軍」被搗毀 用戶多達52萬人

浙江台州一通過偽造虛假流量，為客戶提供刷粉、點讚、評論等服務的「網路水軍」集團，近期遭警方搗毀，3名嫌疑人被抓獲。經查，該集團的平台用戶逾52萬人，涉案金額超過人民幣500萬元。

澎湃新聞報導指出，浙江台州警方得到線索，部分商家為了快速增加自家產品直播間流量，不惜僱用「網路水軍」。嫌疑人陳某夥同鄒某等人開設了一個推廣「網絡水軍」服務的網站，並配合App進行運營，「10個點讚2元，1,000讚僅需150元，加入會員還能領取大額優惠！」。

該團夥利用這些直白的宣傳語吸引特定人群、招攬生意，表面上披著「文化傳媒公司」的外衣，實際上僱用多名客服人員，為網路主播、店舖商家等有償提供虛假人氣、刷量、佔榜等服務。

警方指出，該團夥主要依靠收取會員費賺錢，其平台發展了超過13萬會員、用戶逾52萬人，涉案金額逾人民幣500萬元。

警方查明，該集團犯案範圍廣泛，涉及多個省份，累計為萬餘家商戶提供「刷好評」服務，危害極大。

此外，在寧波慈溪，警方摧毀一全鏈條「網路水軍」集團。2024年6月至7月間，寧波慈溪市公安局經過精心部署，連續兩次收網行動，成功搗毀一個專門從事虛假刷人氣、點讚、增粉服務的「網路水軍」團夥，抓獲多級仲介以及刷手等犯罪嫌疑人7人，涉案資金高達千萬元。

該團體透過搭建多個網路平台，為抖音、小紅書、淘寶等多家平台的商家提供虛假增粉、評論、按讚等增值服務，嚴重擾亂了網路市場秩序。警方共查獲虛假資訊記錄超4,000萬條，對「網路水軍」團伙予以全鏈條打擊。