安徽11歲男童攀爬廣場石像 雕塑倒塌遭砸頭亡
中國大陸媒體《極目新聞》近日報導，安徽省亳州市渦陽縣的法治廣場石像墜落，一孩子被砸不幸身亡。20日，渦陽縣官方人士和孩子家屬均表示，當時孩子往石像上攀爬，後發生事故。
9月20日，孩子的一位家屬表示，事發中秋假期，當時孩子攀爬廣場上的石像，不料雕塑倒塌將其砸中，後經搶救無效身亡。
渦陽縣官方人士表示，初步了解，發生事故的是位於綠化帶中的景觀石像，並非娛樂休閒類設施。
當時大人帶孩子來廣場遊玩，孩子進入綠化帶往石像上攀爬，不料爬上去後，隨着石像一同滾落下來，造成悲劇發生。該人士表示，基座和石像有特定的拼接工藝，驗收時是合格的。
據《紅星新聞》報道，渦陽縣網信辦職員表示，事發時間系9月16日。石像位於綠化帶中，男童攀爬後石像隨其一起掉落，事發時共有四名家長在場，法院判責後將給予賠償。
網友評論：
「石像，大圓球底座都是用點水泥固定一下而已，年久了水泥脫落，很容易鬆動。切忌攀爬。」
「唉，安全無小事，稍不留神就會墜入悲慘世界，廣大家長警醒啊！」
「一是管理有問題；二本身質量問題；三家長也有問題，也不知道驗收是怎麼驗收的。」
「公園的石像石台多次發生這種事了，幾百斤重，只有點膠水連著，去年有個公園的旱橋欄桿也壓死過一個小女孩。」
延伸閱讀：
最危險兒童舞蹈動作！9歲女童高位截癱 醫生：70%面臨終身癱瘓
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言