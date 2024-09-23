湖南財政廳長遇害3天後 山東齊河縣財政局傳失火

湖南省財政廳長劉文杰19日遇害三天後，9月22日一早，山東省德州市齊河縣財政局辦公樓就傳失火。齊河縣消防救援大隊稱，22日6時17分接到報警後，大隊立即調派力量趕赴現場處置，8時24分，明火被撲滅，現場無人員傷亡，起火物為外牆鋁塑板材料，起火原因正在調查中。

針對劉文杰從自家住宅墜亡一案，湖南省長沙市公安局表示，這是一起刑事案件。而在劉文杰墜亡現場，還有另兩名男子也墜樓身亡。但長沙公安局並未進一步說明相關案情，僅稱案件正在進一步偵辦中。網上對於這起事件則有諸多傳聞。

網傳，兩名分別為31及35歲的男子當時是假扮成保安和清潔人員潛入湖南省財政廳宿舍樓後，進入劉文杰家中將其控制，向劉文杰討要早前由她出面擔保出借的人民幣6,000萬元本息。

隨後三人在室內發生爭執，劉文杰被捆綁放置在窗台期間墮樓。兩名男子事後試圖以窗簾、床單、被套等由露台逃走，也不慎墮樓身亡。但前述消息並未獲官方證實。

不過在劉文杰墜亡三天後，齊河縣財政局辦公樓就傳出失火的消息。湖北楚天都市報旗下新媒體《極目新聞》指出，網上有多名網友猜測稱，財政局辦公樓起火是有人縱火試圖燒毀相關憑證、帳本等。

但也有部分網友對此表示質疑，稱現在都是電子化辦公，即使發生火災也不會出現相關資料、帳目等被毀、消失。

對此，齊河縣政府、齊河縣消防大隊、德州市消防支隊及德州市公安局等部門均稱此事仍在調查中，起火原因還不清楚。齊河縣公安局則表示，一切還在調查中，最終結果以官方通報為準，勿信謠、傳謠。