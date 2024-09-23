快訊

鬧鐘怎麼設比較好？設錯反而更難醒！專家告訴你最佳設定法

超低錄取率他照考！ 62歲許效舜真的拚上博士班

東海女大生遭撞1死1傷 校方今發聲明：協助申請「榮譽畢業證書」

聽新聞
0:00 / 0:00

湖南財政廳長遇害3天後 山東齊河縣財政局傳失火

聯合報／ 大陸中心／即時報導
山東省德州市齊河縣財政局辦公樓22日一早傳出失火的消息，引發不少大陸網友揣測。（圖／取自微博）
山東省德州市齊河縣財政局辦公樓22日一早傳出失火的消息，引發不少大陸網友揣測。（圖／取自微博）

湖南省財政廳長劉文杰19日遇害三天後，9月22日一早，山東省德州市齊河縣財政局辦公樓就傳失火。齊河縣消防救援大隊稱，22日6時17分接到報警後，大隊立即調派力量趕赴現場處置，8時24分，明火被撲滅，現場無人員傷亡，起火物為外牆鋁塑板材料，起火原因正在調查中。

針對劉文杰從自家住宅墜亡一案，湖南省長沙市公安局表示，這是一起刑事案件。而在劉文杰墜亡現場，還有另兩名男子也墜樓身亡。但長沙公安局並未進一步說明相關案情，僅稱案件正在進一步偵辦中。網上對於這起事件則有諸多傳聞。

網傳，兩名分別為31及35歲的男子當時是假扮成保安和清潔人員潛入湖南省財政廳宿舍樓後，進入劉文杰家中將其控制，向劉文杰討要早前由她出面擔保出借的人民幣6,000萬元本息。

隨後三人在室內發生爭執，劉文杰被捆綁放置在窗台期間墮樓。兩名男子事後試圖以窗簾、床單、被套等由露台逃走，也不慎墮樓身亡。但前述消息並未獲官方證實。

不過在劉文杰墜亡三天後，齊河縣財政局辦公樓就傳出失火的消息。湖北楚天都市報旗下新媒體《極目新聞》指出，網上有多名網友猜測稱，財政局辦公樓起火是有人縱火試圖燒毀相關憑證、帳本等。

但也有部分網友對此表示質疑，稱現在都是電子化辦公，即使發生火災也不會出現相關資料、帳目等被毀、消失。

對此，齊河縣政府、齊河縣消防大隊、德州市消防支隊及德州市公安局等部門均稱此事仍在調查中，起火原因還不清楚。齊河縣公安局則表示，一切還在調查中，最終結果以官方通報為準，勿信謠、傳謠。

延伸閱讀

茄萣國中假日失火...學務處突竄濃煙 消防急滅火

台南市大樓出租套房失火 疑置物箱起火釀災

湖南女廳長遇害 警稱1嫌欠巨債 疑避提是刑警 網傳「官鬥」

女廳長「遇害」身亡 湖南財政廳發布訃告：重大損失

相關新聞

湖南財政廳長遇害3天後 山東齊河縣財政局傳失火

湖南省財政廳長劉文杰19日遇害三天後，9月22日一早，山東省德州市齊河縣財政局辦公樓就傳失火。齊河縣消防救援大隊稱，22...

月光下的北京 夜遊推薦60景點

日前，2024「月光下的北京」夜遊推薦榜單出爐。60個夜文旅項目上榜，其中既有夜間開放的景區景點、公園、文創園、主題樂園...

四川德陽 復古拜月禮引人入勝

剛過去不久的中秋節當晚，一場充滿傳統文化韻味的甲辰年拜月典禮，在四川省德陽市德陽文廟戟門舉行，再現了傳統拜月的儀式和場景...

兩岸文創論壇 大學生分享感動

「第十屆海峽兩岸大學生文創論壇」，21日在福建龍岩市新羅區舉行，論壇現場近六十餘位兩岸嘉賓代表、逾四百位大陸師生以及來自...

陸自研水冷磁體產生42.02萬高斯穩態磁場 打破美國紀錄

中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心自主研製的水冷磁體22日產生42.02萬高斯的穩態磁場，打破了2017年由美國...

結束中秋假期將歸隊！爺爺眼含淚光和全紅嬋告別 網心疼：再回來又遙遙無期

9月20日，全紅嬋假期結束準備離開廣東湛江的家鄉歸隊，臨行前爺爺依依不捨和全紅嬋告別，在車旁前低聲囑咐她，爺爺忍不住熱淚盈眶，場面動人…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。