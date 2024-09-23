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月光下的北京 夜遊推薦60景點

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
乘船夜遊北京雁棲湖景區，可欣賞燈光與月光交織的美景。圖／本報北京傳真
乘船夜遊北京雁棲湖景區，可欣賞燈光與月光交織的美景。圖／本報北京傳真

日前，2024「月光下的北京」夜遊推薦榜單出爐。60個夜文旅項目上榜，其中既有夜間開放的景區景點、公園、文創園、主題樂園，也有夜經濟繁榮的特色休閒街區、特色市集等。榜單全方位、多角度地展現出北京夜間豐富的旅遊資源，為市民遊客提供了豐富多彩的夜間休閒新選擇、新體驗。

從本次榜單來看，八達嶺長城、慕田峪長城、居庸關長城、司馬台長城等不少長城景區均開設了夜遊服務，通過氛圍的精心營造，在萬里長城上打造出獨一無二的視覺盛宴，遊客們在欣賞美景的同時，還可以觀賞到多種結合傳統文化和當代藝術的演出，甚至還有無人機等創新活動。

前門大街、隆福寺文化街區、白塔寺宮門口東西岔街區、南鑼鼓巷等街區、街道紛紛上榜，遊客在這裡不僅可以感受到特色、完整的歷史風貌，也可以喝咖啡、嘗甜品、買文創，聯結老北京文化和新市井生活。簋街、北京坊、五道營胡同等經過不斷發展與升級，不僅可以在這裡品嘗到烤鴨、炸醬麵、豆汁兒焦圈等京味特色美食，也逐步升級「吃、住、行、遊、購、娛」全鏈條服務，成為吸引更多市民遊客的網紅打卡地。

榜單中不僅有北京環球度假區、北京歡樂谷等廣受歡迎的主題公園式旅遊目的地，也有朝陽大悅城、華熙LIVE·五棵松等商業綜合體，集結了北京夜生活的各種潮流新方式。首鋼園、798·751園區、北京海洋館、光科技館等「科技含量」極高，運用5G、雲計算、人工智慧、虛擬實境、增強現實等先進技術，打造沉浸式夜文旅空間。

露營地等新興住宿形式，為夜遊北京增添了別樣樂趣。寬Camp營地、萊恩堡城市營地、紫谷獵戶座花間營地等，不僅風景如畫，還提供舒適的露營設施，更有豐富的戶外活動供遊客參與。

榜單特別推出旅遊觀光巴士、遊船、騎遊等夜行方式，讓遊客以全新的視角領略北京夜景。其中，大美中軸線夜遊觀光巴士帶遊客穿梭於古建林立的老城區，感受中軸線的文化魅力。

北京 榜單 長城

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