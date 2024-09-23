聽新聞
0:00 / 0:00

四川德陽 復古拜月禮引人入勝

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
充滿傳統文化底蘊的拜月典禮。圖／本報四川德陽傳真
充滿傳統文化底蘊的拜月典禮。圖／本報四川德陽傳真

剛過去不久的中秋節當晚，一場充滿傳統文化韻味的甲辰年拜月典禮，在四川省德陽市德陽文廟戟門舉行，再現了傳統拜月的儀式和場景，大受市民和遊客追捧。

活動現場，身著漢服的志願者依照古禮進行巡香淨場、呈貢、盥洗淨心、迎神、呈祝、獻花祈福、分食福祚等拜月流程。「今晚的拜月典禮非常精彩，展現傳統文化的獨特魅力。」「這樣過節很熱鬧，儀式也很有意義。」現場市民和遊客都表示，拜月典禮讓節日更有儀式感，希望以後能延續下去。

當晚，現場還舉辦了投壺、后羿射日、夾月餅、飛花令等活動，弘揚優秀傳統文化，增進民眾對傳統節日的理解和情感認同。

德陽文廟始建於南宋，後存建築為清代道光年間格局，僅次於山東曲阜和北京文廟，是大陸西部地區保存完整、規模宏大、具有濃郁地方特色的文廟，素有「德陽文廟甲西川」之稱。

中秋節 傳統文化 節日

延伸閱讀

捷克瑰寶展台北登場 藍染、木偶戲展現捷台傳統文化

四川德陽南宋古墓 出土罕見手印方形磚

德陽南宋古墓 現手印方形磚

籃球／亞洲女籃聯賽下周燃戰火 國泰全本土挑戰3強敵

相關新聞

陸自研水冷磁體產生42.02萬高斯穩態磁場 打破美國紀錄

中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心自主研製的水冷磁體22日產生42.02萬高斯的穩態磁場，打破了2017年由美國...

月光下的北京 夜遊推薦60景點

日前，2024「月光下的北京」夜遊推薦榜單出爐。60個夜文旅項目上榜，其中既有夜間開放的景區景點、公園、文創園、主題樂園...

四川德陽 復古拜月禮引人入勝

剛過去不久的中秋節當晚，一場充滿傳統文化韻味的甲辰年拜月典禮，在四川省德陽市德陽文廟戟門舉行，再現了傳統拜月的儀式和場景...

兩岸文創論壇 大學生分享感動

「第十屆海峽兩岸大學生文創論壇」，21日在福建龍岩市新羅區舉行，論壇現場近六十餘位兩岸嘉賓代表、逾四百位大陸師生以及來自...

結束中秋假期將歸隊！爺爺眼含淚光和全紅嬋告別 網心疼：再回來又遙遙無期

9月20日，全紅嬋假期結束準備離開廣東湛江的家鄉歸隊，臨行前爺爺依依不捨和全紅嬋告別，在車旁前低聲囑咐她，爺爺忍不住熱淚盈眶，場面動人…

陸研究生漸供過於求 部分大學卻「反其道而行」動員學生考研

中國碩博士研究生逐漸供過於求，部分大學更出現研究生多於大學生的「倒掛」現象，在青年人失業率上升下更受囑目。但媒體報導，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。