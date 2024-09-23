四川德陽 復古拜月禮引人入勝

剛過去不久的中秋節當晚，一場充滿傳統文化韻味的甲辰年拜月典禮，在四川省德陽市德陽文廟戟門舉行，再現了傳統拜月的儀式和場景，大受市民和遊客追捧。

活動現場，身著漢服的志願者依照古禮進行巡香淨場、呈貢、盥洗淨心、迎神、呈祝、獻花祈福、分食福祚等拜月流程。「今晚的拜月典禮非常精彩，展現傳統文化的獨特魅力。」「這樣過節很熱鬧，儀式也很有意義。」現場市民和遊客都表示，拜月典禮讓節日更有儀式感，希望以後能延續下去。

當晚，現場還舉辦了投壺、后羿射日、夾月餅、飛花令等活動，弘揚優秀傳統文化，增進民眾對傳統節日的理解和情感認同。

德陽文廟始建於南宋，後存建築為清代道光年間格局，僅次於山東曲阜和北京文廟，是大陸西部地區保存完整、規模宏大、具有濃郁地方特色的文廟，素有「德陽文廟甲西川」之稱。