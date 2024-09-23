兩岸文創論壇 大學生分享感動

「第十屆海峽兩岸大學生文創論壇」，21日在福建龍岩市新羅區舉行，論壇現場近六十餘位兩岸嘉賓代表、逾四百位大陸師生以及來自台灣台北大學、龍岩學院、廈門大學等兩岸大學學生代表出席活動。

台灣台北大學同學謝炘岑、龍岩學院同學傅憶秋分別代表兩岸大學生做了精彩的分享，並互贈紀念品。現場兩岸大學生們以高昂的熱情，交流探討當今海峽兩岸對於文創的見解。

謝炘岑同學表示，她修完學校的基礎課程，決定來到大陸實習。實習期間除了獲取專業的知識，還利用空餘時間深入實地去觀察、學習福建地區多個非遺集市，與當地的非遺傳承人進行交流，從中感受到傳統文化的美麗和生命力。

傅憶秋同學分享了在台灣交流學習和生活的點滴感悟與體會。她發現台灣的教育理念很強調全人教育和素質教育，注重培養個人的創新與實踐能力。來台交流期間，結識了許多台灣朋友。作為福建赴台交流生，她最大的感受是從一個家到了另一個家，深刻感受到了兩岸文化的深厚底蘊和同根同源的情感紐帶，更被台灣的人情味感動。

本屆論壇其中「第十一屆海峽兩岸大學生創意文化節」也是重要組成部分，來自兩岸文創領域的專家、高校學者及大學生代表齊聚一堂，以「與你一起實現夢想」為主題，圍繞兩岸大學生文化創意設計、實踐、合作等方面，進行了文創思維的零距離碰撞。