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結束中秋假期將歸隊！爺爺眼含淚光和全紅嬋告別 網心疼：再回來又遙遙無期

香港01／ 撰文／許祺安
全紅嬋假期結束準備離開廣東湛江的家鄉歸隊，臨行前爺爺依依不捨和全紅嬋告別。（圖／截自影片）
全紅嬋假期結束準備離開廣東湛江的家鄉歸隊，臨行前爺爺依依不捨和全紅嬋告別。（圖／截自影片）

9月20日，全紅嬋假期結束準備離開廣東湛江的家鄉歸隊，臨行前爺爺依依不捨和全紅嬋告別，在車旁前低聲囑咐她，爺爺忍不住熱淚盈眶，場面動人。此外亦有不少村民夾道送別。

今年17歲的全紅嬋在巴黎奧運拿了兩面金牌，分別是跳水女子個人10米高台以及女子雙人10米高台，她也一躍成為中國最紅的少女，時隔兩年全紅嬋在9月12日回到老家湛江市麻章鎮邁合村，全紅嬋拿出大疊現金給嫲嫲，更向支持者發西瓜，但假期僅有短短一週多，她即歸隊訓練，20日晚間全紅嬋就已經抵達北京

值得關注的是，全紅嬋此次回家休息，卻被不少遊客打擾，家門口日夜有許多人聚集，邁合村村支書表示，他們已經加強維持秩序，並儘量不讓遊客打擾村民休息。同時，他也呼籲遊客減少前往邁合村。

9月17日，中秋節全紅嬋父親在家門切200斤月餅分發給聚集在家門口的遊客：「祝大家家庭幸福，團團圓圓！」不少網友稱讚全紅嬋一家人都十分善良，但希望遊客不要再打擾他們的生活。

許多網友十分心疼全紅嬋此次回家沒有能好好休息，網友表示「難得回去和家人團聚，天天360度盯著人家生活，煩死了」、「唉，一歸隊再回來又遙遙無期了，能理解爺爺的心情！」

網友點評：「人家好不容易回一次家，從進家門開始家門口就沒消停過」、「我以前上大學，我奶奶前幾天就開始不停的說著同類型話，想想那時候自己好傻，不知道是老人家不捨得才會叨嘮」、「祝妹妹的未來事業有成，為中國爭光，有空常回家看看」、「好像，也就只有紅妹有這樣的現象，其他冠軍沒有這樣被騷擾」、「全運會再見吧！全妹！」

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文章授權轉載自《香港01》

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