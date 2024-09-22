天然草本萃取讓頭髮「白轉黑」？陸官媒：內含有害物質

不少人都面臨白髮困擾，近年來，網上出現許多號稱純天然草本萃取、能輕鬆讓頭髮「白轉黑」的產品，台灣一些相關產品也都來自中國大陸。但大陸央視新聞踢爆，這些產品其實都含有害化學物質—「硝酸銀」，恐造成消費者眼部嚴重損傷，或是引起呼吸道刺激。

央視新聞「每周質量報告」指出，在某些影音網站上，一些宣稱能讓頭髮自然「白轉黑」的產品，在廣告中表示產品「採用多種草本植物配方，無化學鉛汞成分，不傷頭皮」，甚至還具有「自然」養黑護髮作用，吸引不少消費者關注並使用。

報導稱，這些髮用產品價格從人民幣幾10元到數百元不等，全都宣稱不含化學染髮成分，塗抹在頭髮上不用清洗，透過光照作用就能促使毛囊「合成天然黑色素」，將白髮「養黑」，達到「白轉黑」的效果，還有商家在店門口豎起使用產品前後的大幅效果對比圖招攬客人。

然而，廣州品質監督檢測研究院化工檢驗部檢測後卻發現，這些產品銀離子化合物的含量明顯偏高。相關人員依大陸「化妝品安全技術規範」，對送驗樣品進一步進行銀離子檢測，結果顯示樣品中銀離子的含量達0.4%。

央視新聞指出，「白轉黑」髮用產品中「有效」成分就此真相大白：這些所謂通過光照作用就能促使毛囊「合成天然黑色素」的產品，其實都含有應避免使用的「硝酸銀」。

首都醫科大學藥學院院長王玉記表示，硝酸銀對黏膜的刺激性非常強。若接觸到角膜或呼吸道，吸到肺裡，進入人體， 對人類整個細胞體系、黏膜都有很大危害，原因在於銀離子是重金屬，是一種應避免接觸的物質。

報導稱，相關毒理數據表明，硝酸銀對人體有造成嚴重眼部損傷、引起呼吸道刺激等風險，在大陸「危險化學品目錄」被列為危險性類別。

中國香料香精化妝品工業協會副秘書長兼化妝品部主任劉洋說，改變髮色的產品，在化妝品分類中屬於染髮類的產品。據協會對目前法規的理解和行業掌握的情況，尚無能在短時間內促進白髮自然轉黑的化妝品，所謂短時間就能讓白髮自然轉黑的美髮用品「根本不存在」。