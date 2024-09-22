陸研究生漸供過於求 部分大學卻「反其道而行」動員學生考研

中國碩博士研究生逐漸供過於求，部分大學更出現研究生多於大學生的「倒掛」現象，在青年人失業率上升下更受囑目。但媒體報導，中國部分大學近來紛紛召開「考研動員會」，有些學校更動員全體大學部學生報考研究所，引起注意。

澎湃新聞報導，浙江台州學院馬克思主義學院日前對2023年入學的思想政治教育專業（科系）學生召開考研動員會，校黨總支副書記徐培林傳達中共中央、中國國務院「關於弘揚教育家精神，加強新時代高素質專業化教師隊伍建設的意見」，強調未來中學教師將逐步實現「以研究生層次為主」。

徐培林說，「每一位同學都要重視考研，要把它作為大學生涯規劃的重要內容，設定目標，提早謀劃，早日付諸行動」。校方將從考研的獎勵資助、導師配備、專業輔導、複習環境提升等方面入手，「全方位支持同學考研」。

瀋陽工程學院電力學院14日召開「考研動員大會」，電力學院院長趙毅向與會學生說明「研究生教育」對個人成長和社會發展的重要意義，指提升學歷和專業技能是增強競爭力的關鍵，鼓勵大家「積極考研」。

趙毅還說，今年該院獲准授予能源動力（電氣工程）碩士學位，碩士研究生招生規模進一步擴大，「希望大家以此為契機」抓住關鍵節點，提升考研成功率。

山東泰山學院副校長魏新江14日則在「2025屆畢業生考研工作專題會」上說，要加強宣傳引導，統一思想，並透過迎新、考研動員會、經驗報告會、誓師大會等活動「濃厚考研氛圍，形成良好的考研生態」。

魏新江還指示，要動員全體本科生（大學部學生），把考研作為「自身發展提升的重大契機」，並多種形式鼓勵學生，提高學生「考研的積極性」，激發提升「考研熱情和動力」。且要針對不同學院、不同專業特點，深入地了解每一位考研學生的需求和特點，提供「個性化的備考指導方案和諮詢服務」等。

浙江寧波大學公共衛生學院18日召開「學生畢業實習和考研動員會」，院長許國章在會中強調「繼續深造的重要性」，根據自身的興趣和職業規劃，認真思考是否選擇考研及如何選擇合適的研究生院校。