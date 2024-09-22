研究生比大學生多？陸多所頂尖大學呈「倒掛」現象 讀研延緩就業加劇

中國多所頂尖大學研究生人數超過大學生的「倒掛」現象，近日成為社會高度關注話題。事實上，這種情況早在10年前就開始出現，只是如今中國就業市場萎縮，加劇學生讀研延緩就業的情況。

近日，「985名校」蘭州大學發文稱，2024年全校研究生總和首次超過大學生，成為中國熱議話題。其他頂尖大學也有類似「倒掛」的情況，如北京清華大學2023年12月數據指出，該學年碩博士新生人數1萬2069人，大學新生人數3760人；上海復旦大學2023年10月數據顯示研究生人數3萬6690人，大學生人數1萬5164人。

中國官媒中新社旗下的中國新聞週刊今天報導，部分研究型大學的研究生數量超過大學生，早在10年前已經開始出現，此現象「不足為奇」，只是先前沒有引起輿論注意。

報導引述高校研究與諮詢服務機構軟科的統計數據，目前中國已有28所「雙一流」大學研究生與本科生比例超過了1比1，「高水平大學『研本比』普遍較高」。

美國之音20日報導引述在廈門就讀博士班的廖先生分析，就讀博士門檻雖高，但有生活費、獎學金和伙食津貼等誘因，成為進修動力。如果大學科系求職不易，2年制碩士班成為學生培養第二專長、轉換跑道的機會。

他舉例，如近年中國房市崩不見底，一些大學就讀土木工程的學生因為看壞房市，碩士紛紛「跳船」，選擇智慧財產權等較有前景的產業。

報導還引述逢甲大學通識教育中心助理教授林展暉分析，碩博士生眾多，一方面與特定產業需要高素質人才有關。另一方面，許多人選擇讀研只是看壞中國經濟，準備等2年看情勢會不會好轉。而中國就業市場已經萎縮，但畢業生還是很多，許多人會為了逃避職場競爭壓力而回到學校。

林展暉還表示，借鏡發達國家，越高階的教育學位人數應遞減，但中國高等教育畸形化發展，呈現反金字塔，培養過多研究生卻無法銜接就業市場，最終依然無法解決青年失業率攀升的問題。

林展暉分析，長此以往，會出現「上層工作競爭激烈，但下層工作沒人做」，高學歷青年眼高手低，不願意從事基層工作，當付出成本與獲取收益有落差，未來流浪碩、博士會越來越多。

中國新聞週刊也指出，目前已有一些碩士畢業生願意從事不需高學歷的職業。為避免出現過度教育，避免研究生學歷過度貶值，未來還是需要把握研究生招生規模增長的速度與節奏。