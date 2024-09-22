物理碩士當工友？陸大學附中錄取公告掀議 校方澄清：研究所還沒畢業

中國青年失業率居高不下，南京航空航天大學蘇州附中日前公告錄取1名勤雜工（工友），擁有物理系所「碩士研究生」學歷，迅速引起熱議。雖然校方事後指這名勤雜工「碩士學位還沒拿到」，但仍引起諸如「碩士生也只能幹雜工」的感嘆。

綜合揚子晚報報導及中國網路訊息，南京航空航天大學蘇州附中先是在2日發布招聘啟事，招聘勤雜工1名，屬臨聘合同制，待遇面議；條件則為50歲以下男性，「普通話流利」，語言表達能力強，以及諸如「良好的職業道德，身體健康，遵紀守法，品行端正」，「能服從學校安排，工作任勞任怨」等。

報導指出，該校14日發布公告，2000年3月生的李姓男子經資料審核、校內面試、校長辦公會議評議、黨委會議審核，被錄用為學校臨聘合約制勤雜工。而其學歷為「碩士研究生」，專業（就讀系所）為物理學。

這項公告被披露後，立刻在中國網路上引起熱烈討論。一名網友感嘆，「這是怎麼了？李政道、楊振寧的後繼者，只能當中學勤雜工了？」；有人則表示，「連海歸都可能去送外賣，土碩士（中國國內碩士學位）當雜工不意外」；也有人說，「勤雜工就別嫌了，能找到工作就不錯了」。

根據報導，在引起熱議後，上述公告就被蘇州附中撤下，無法查詢。而校方負責人員21日則表示，這項公告是「工作人員一時失誤」所致。這名李姓勤雜工是本科（普通大學）學歷，「碩士學位還沒拿到」，是不小心寫錯了。「我們馬上來發個通告，承認下錯誤」。

儘管作出澄清，仍有中國網友認為「本科畢業做雜工，那唸那麼多年書圖了個什麼？」，「說這麼多沒用，碩士生、博士生越來越不值錢了，博士做雜工，也沒什麼好意外」。

中國國家統計局20日公布，中國8月全國城鎮「不含在校生」的16歲至24歲勞動力失業率上升到18.8%。高於7月的17.1%，創9個月來新高。4、5、6月的數字則介於13%至15%之間。

同在8月，中國全國25歲至29歲勞動力失業率為6.9%，高於5月的6.6%，6月的6.4%及7月的6.5%。