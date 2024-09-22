快訊

北市9米路樹倒塌雙門跑車被砸 落地前一秒...雙載機車壓線過

中國房市「金九」開局平淡 中秋新房銷售減29%

中央社／ 台北22日電

以往中秋假期是檢驗中國房市「金九」的重要節點，然而今年9月開局平淡。中指研究院數據顯示，今年中秋假期（15至17日），中國25個代表城市新房日均銷售面積較去年假期期間減少29%。

綜合中國媒體每日經濟新聞及證券時報報導，每年9月是中國房地產開發商的傳統銷售旺季，中秋假期更是檢驗房市「金九」的重要節點，不過今年「金九」傳統旺季開局平淡。居民收入預期長期因素未有明顯改善，觀望情緒較重，同時受供給縮量影響，新房市場承壓。

中指研究院的數據顯示，今年中秋假期，25座代表城市新房日均銷售面積較去年假期期間減少約29%。麟評居住大數據研究院數據顯示，重點監測的12座城市，中秋假期新建商品住宅日均成交557間，較去年中秋國慶假期日均成交量下降43.2%，今年中秋假期新房日均成交量為2018年以來最低。

在深圳從事多年新房銷售的李經理表示，他最近接觸的客戶都是看得多買得少，「現在，新房成交週期拉長，買家的顧慮還是很多，市場還需要更多政策托舉『金九』」。

廣東省住房政策研究中心研究員李宇嘉表示，開發商推盤供應積極性不高，背後的主要原因在於手頭的待售房源比較多，去化率整體也比較低，如果開發商仍然繼續推新盤，銷售不暢的情況下，只會導致市場預期更差。

不過中古屋在中秋假期期間的成交表現好於過去兩年，麟評居住大數據研究院數據顯示，中秋假期重點7城日均成交量382間，較去年中秋國慶假期日均成交量上漲104.9%，較2022年中秋假期日均成交量上漲236.8%。

中指研究院監測數據也顯示，中秋假期重點城市中古屋成交量較去年中秋假期普遍成長，尤其是北京、深圳、杭州、佛山一些「老破小」房源，價格降至心理預期後，剛需客戶逐漸入市。

中秋 國慶 成交量

延伸閱讀

吳琪銘邀請紙風車劇團演出「新月傳奇」 賞月賞戲 共度中秋團圓

61歲黃安回台灣過中秋 一下飛機「秒用健保打針」

黃曉明爆再婚白富美網紅 前妻Angelababy近況惹網友心疼

61歲黃安回台灣過中秋 一下飛機「秒用健保打針」

相關新聞

陸青失業率居高不下 碩士畢業當宿舍管理員、雜工

中國經濟持續低迷，導致年輕人失業率居高不下。有多家陸媒報導，雲南保山學院近日招聘公告顯示，有三名碩士應聘學校宿舍管理員並...

一人被堵變百人鬥毆 砸信號彈、扔單車…中超球迷鄭州街頭大亂鬥

中超21日進行河南隊在鄭州主場與成都蓉城的對決，但在比賽開始前卻發生球迷衝突事件，雙方人馬合計超過百人在街頭鬥毆，有人手...

中高校本研「倒掛」 物理碩士當雜工 …學歷貶值引憂

考研熱似降溫，但據統計，中國絕大多數名牌高校存在研究生招生規模或新生實際入學人數，遠超於本科生情況。有分析指出，這種「倒...

嫦六月背壤大公開 顏色更淺…還有「雙峰」

中國探月工程嫦娥六號任務今年6月順利完成人類首次從月球背面完成土壤採樣，帶回1935.3克樣品。央視記者近期進入到位於中...

伊萬沒「下課」 國足換帥風波暫息

中國國足在世預賽18強賽連敗給日本及沙國，許多球迷認為教練伊萬科維奇是最大戰犯，怒喊要他「下課」。而21日晚間舉行的中超...

三隻羊復播 合肥總部停滿車 車位不夠還占道

抖音平台頭部主播「瘋狂小楊哥」（實名張慶楊）及其旗下直播間「三隻羊」，近期被曝光帶貨銷售的多項商品有問題，包括美誠月餅被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。