陸青失業率居高不下 碩士畢業當宿舍管理員、雜工

中國經濟持續低迷，導致年輕人失業率居高不下。有多家陸媒報導，雲南保山學院近日招聘公告顯示，有三名碩士應聘學校宿舍管理員並被錄取。另，南京航空航天大學蘇州附屬中學新錄用的臨時勤雜工名單中，也有一名學歷為物理學碩士的求職者，引發各界議論。

南京廣播電台指出，一張雲南保山學院後勤服務有限公司今年8月的擬聘人員公示截圖近日引發熱議。公告提到，保山學院後勤服務有限公司2024年8月擬聘用宿舍管理員、保全人員等共7人，然而，當中竟有四人具碩士學歷，其中有三人應聘宿舍管理員職位。

公告顯示，上述碩士求職者中，其中三名被錄取的為宿舍管理員的碩士分別來自於中北大學機械工程專業、雲南農業大學環境科學專業和西南林業大學農業管理專業。另一名被錄取的為保全管理工作人員的碩士，畢業於天津師範大學漢語國際教育專業。

公開資料指，此次招聘的公司是保山學院全額投資成立的國有企業子公司，主要為學校提供物業管理、校園綠化、保潔、餐飲、安保等服務。宿舍管理員最低學歷要求為全日制專科，職責是負責學生公寓日常管理工作，要求年齡不超過45歲，碩士研究生免筆試。

保山學院工作人員回應，招聘情況屬實，所有職位無編制無碩士學歷要求，人員均為擇優錄取，薪資不便透露。他稱，宿舍管理員職責在招聘時已寫得非常詳細，具體進來會做些什麼聽從公司的安排，「因為碩士表現好，所以才招了。」

此外，南京航空航天大學蘇州附屬中學近日的招聘公示名單也顯示，一名2000年出生的李姓男學生被錄取為勤雜工（臨聘合同制工作人員），他是物理學碩士研究生。

澎湃新聞指，9月21日，在上述公告截止前，於南航蘇州附中官網檢索「勤雜工」資訊發現，結果仍顯示「南京航空航天大學蘇州附屬中學勤雜工臨聘合約工作人員錄用公示」，但相關連結無法訪問，開啟顯示「404 - 找不到文件或目錄」。

大陸國家統計局日公布，8月，大陸全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為18.8％，較前一個月走升1.7個百分點，為連續兩個月上升，創今年以來新高。