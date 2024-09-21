有工作就好？大陸一高中招聘工友 24歲男獲錄用「超狂學歷」曝光
中國青年失業率節節升高之際，江蘇蘇州市一所高中近日公告，錄用一名24歲李姓男子為約聘工友，他的學歷是物理碩士。
南京航空航太大學蘇州附屬中學14日發布一則「勤雜工臨聘合同制工作人員」錄用公示，表示經過公告發布、資料審核、校內面試、校長辦公會議評議、黨委會議審核，錄用李姓男子為臨聘合同制工作人員（約聘人員）。
公示顯示，李男出生於2000年3月，學歷為碩士研究生，專業為物理學，錄用職務為「勤雜工」，也就是工友。
這則公示在網路熱傳後，有陸媒今天下午試圖聯繫公示中提供的聯絡電話，但多次撥打均無人接聽。
南航蘇州附中2日發布勤雜工招聘啟事，要求：具有良好的職業道德，身體健康。遵紀守法，品行端正，穩重踏實；工作認真，責任心強，服務態度好；能服從學校安排，工作任勞任怨；普通話流利，語言表達能力強。男性，年齡在50歲以下。
這則勤雜工招聘啟事，並未要求學歷。
陸媒今天披露後，再度引發大陸網友感慨與議論，因為李姓男子並未納入編制，依然屈就當勤雜工；但也有不少人說，現在找得到工作就算好了。
中國國家統計局昨天公布8月份失業率數據，16至24歲不包含在校生的全國城鎮失業率為18.8%，比7月提高1.7個百分點，再創今年以來新高。
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