與月球正面土壤不一樣 嫦娥六號月背土壤畫面首度公開

大陸探月工程嫦娥六號任務今年6月順利完成人類首次從月球背面完成土壤採樣，帶回1935.3克樣品。央視記者近期進入到位於中國科學院國家天文台的月球樣品實驗室，首度公開嫦娥六號月背土壤的畫面。

央視報導指出，嫦娥六號月球樣品返回的時候，月球土壤是封裝在特製密封的存儲罐裡。經過3個月這些月球土壤已經完成解封。在實驗室中，嫦娥六號表取月壤樣品已分裝成10份，每份約150克。和嫦娥五號取回的月球樣品相比，因含有的礦物成分不一樣，嫦娥六號月球樣品的顏色略淺一些。

中國科學院國家天文台、中國探月與航天工程中心與北京控制工程研究所組成的聯合研究團隊17日在《國家科學評論》（National Science Review, NSR）上發表嫦娥六號返回樣品首篇研究論文指出，嫦娥六號從月球背面帶回的樣品，與月球正面土壤有巨大差異。

嫦娥六號返回樣品具有較低密度，表明其結構較為鬆散，孔隙率較高。顆粒分析顯示，月壤的粒徑呈現雙峰式分布，暗示樣品可能經歷不同物源的混合作用。與嫦娥五號月球正面樣品相比，此次樣品中斜長石含量明顯增加，而橄欖石含量顯著減少，表明該區域的月壤明顯受到了非玄武質物質的影響。