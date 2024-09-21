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「集中精力」不滿聽眾看手機 美攝影名家北京演講中途離席

中央社／ 台北21日電
美國當代攝影名家蕭爾。圖／路透社
美國當代攝影名家蕭爾。圖／路透社

美國當代攝影名家蕭爾（Stephen Shore）日前在北京的中央美術學院進行講座時，因為台下很多聽眾低頭看手機，因此中途離席，引發熱議。

下月將滿77歲的蕭爾，作品曾在現代藝術博物館（MoMA）等多個重要展館展出，已有30多本攝影著作。自1982年以來，他便擔任巴德學院（Bard College）攝影系主任。本月14日，其回顧展在北京開幕。

綜合上游新聞等陸媒報導，蕭爾19日晚間在北京的中央美術學院美術館學術報告廳舉行講座，講題是「轉變我人生的五次經歷以及它們如何促使我成為一名藝術家」。

根據網友發布的影片，蕭爾談到在日常生活中注意力的重要性，然後說，「今天在場的各位，其中有非常多的人從頭到尾都在看手機。你們今天特意來聽這個講座，但卻都不能夠集中注意力。那麼你能夠在意，你平時吃的東西，或者太陽照在你皮膚上的那種感覺呢？我們今天就到此結束，挺好的。」隨後，他走下講壇，回到觀眾席。

主持人接著表示，這場講座傳遞了一個最重要的訊息，然後連續說3次「集中精力」。

在評論區，有網友表示，當時確實很多人在低頭看手機，但「至少在我身邊，我看到的其實都在記筆記」；也有網友說，他把大家記的筆記都拍了照片和影片給蕭爾看，「他說感覺好多了」。

一名工作人員表示，對於部分現場觀眾一直低頭看手機令演講者中斷講座的情況，將向領導反映，倡導觀眾注意文明禮儀。

北京

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