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湖南財政廳長墮樓身亡 生前政策要求全省勤儉辦事

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
湖南省財政廳女廳長劉文傑19日上午在其宿舍遇害墮樓身亡。（圖／取自財新網）
湖南省財政廳女廳長劉文傑19日上午在其宿舍遇害墮樓身亡。（圖／取自財新網）

湖南省財政廳女廳長劉文傑19日上午在其宿舍遇害墮樓身亡。劉文傑生前多次強調「政府過緊日子」，湖南省政府辦公廳在9月13日發布通知《推動「政府過緊日子」成為習慣 我省出台15條措施》，要求全省厲行節約、艱苦奮鬥，切實將財政資金用在「刀刃」上，勤儉辦一切事業。

該通知指出，持續降低行政運行成本，精簡機構編制和財政供養人員，加強機構編制與財政預算聯動，加強因公出國計劃與預算雙控；堅持「以編控車」，不得超標準購置、租賃高檔豪華車輛，持續減少會議調研培訓等開支，嚴格執行會議費、培訓費、差旅費等經費管理辦法。

此外，要切實加強項目經費管控，節慶論壇展會活動等若未列入清單、未經審批一律不得舉辦，加大資訊共享力度，嚴格政府性投資項目管理，堅決糾治和防範「新形象工程」、「面子工程」；合理制定民生政策，確保與經濟社會發展相協調；嚴守招商引資紅線底線，不得制定與稅費收入相掛鉤的補貼或返還政策。

最後，通知要求政府各部門著力提升預算管理效能，大力降低非剛性、非重點、非急需支出，強化預算執行與資金安排掛鉤機制；擴大存量資金清理範圍，加大存量資產盤活利用力度，真正做到「花錢必問效，無效必問責」。

劉文傑一案眾說紛紜，網路上有傳聞是經濟糾紛，也有傳是官員內鬥。長沙市公安局天心分局20日深夜發布警情通報，披露案情細節，通報中稱未發現劉文傑及其家人與2名疑犯在案發前有交集，指稱有兩名疑犯持刀將劉文傑劫持，劉與疑犯江某曾經搏鬥，從陽台上同時墜樓，另一疑犯江某輝則在逃離墮樓身亡。

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