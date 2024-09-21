點亮夜上海 首屆上海國際光影節開幕

首屆上海國際光影節19日開幕，除了在上海展覽中心的主會場有建築投影秀、光影藝術裝置展之外，浦東新區、靜安區等12區也按照「一區一主題，一區一特色」舉辦分會場活動。活動還發布了城市光影地圖，要讓旅客透過City Walk夜遊上海。

此次國際光影節由上海市綠化市容局、文旅局、商務委員會以及上海廣播電視台共同主辦。上海市綠化市容局局長鄧建平指出，首屆上海國際光影節堅持「國際化、專業化、大眾化、產業化」，建立「一主多點、市區輪動、產業聯動」的節展模式，將於9月19日開幕，10月18日閉幕，通過舉辦100多項主題活動，打造城市形象新窗口、夜景旅遊新IP。

作為主會場的上海展覽中心有建築投影秀、光影藝術裝置展、專家研討會、全球景觀照明產業展、上海景觀照明發展成果展、城市光影地圖發佈、「時尚之光」八大主題活動。

上海展覽中心的中央大廳有裸眼3D沈浸式穹頂秀。該秀以「光影永恆閃耀」為主題，分為3分鐘、5分鐘兩個版本，輪流播放，展現中華傳統文化、上海文化品牌等內容。

會展中，有一件由日本KUMO建築事務所主理人飯島剛宗設計的《與光的初次相遇》，該裝置由排列成圓形的長度各異的50根玻璃管組合而成，當演奏者敲擊玻璃管，便會帶來音樂和變幻的光。展覽期間，會有上海交響樂團的打擊樂表演者現場展示。

上海展覽中心的室外則展示了9件國內外藝術家創作的光影藝術作品，且具有很強的互動性，例如《逐夢芯辰》《穹宇之光》等作品會通過感應客流量來呈現不同的燈光變化。