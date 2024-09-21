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湖南財政女廳長遇害！長沙警方深夜通報：與劫匪搏鬥同時墜樓

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湖南財政女廳長家中遇害…竟與2劫匪墜樓亡 警：她與1人搏鬥時同時失足

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
湖南財政廳長劉文傑墜亡的真相昨由長沙天心分局的警情通報中披露。圖中即為劉文傑。 圖取自上海電視台微信號《新聞坊》
湖南財政廳長劉文傑墜亡的真相昨由長沙天心分局的警情通報中披露。圖中即為劉文傑。 圖取自上海電視台微信號《新聞坊》

湖南省財政廳女廳長劉文傑在其宿舍遇害墮樓身亡，兩名男疑犯也墮樓身亡，事件震驚大陸。長沙市公安局天心分局昨20日深夜發布警情通報，對案情細節作出披露，通報中稱未發現劉文傑及其家人與2名疑犯在案發前有交集，指稱有兩名疑犯持刀將劉文傑劫持，劉與疑犯江某曾經搏鬥，從陽台上同時墜樓，另一疑犯江某輝則在逃離墮樓身亡。

通報指出，2024年9月19日上午9時31分，長沙市公安局天心分局接警稱，天心區城南西路1號2棟13樓有3人墜樓死亡。公安機關迅速成立專案組，全力開展案件偵破工作。 經初步查明，受害人劉某傑，女，58歲，湖南漣源人，居住城南西路1號2棟13XX房。

通報指出，犯罪嫌疑人江某輝，男，31歲，戶籍地湖南省平江縣浯口鎮，平江縣天浩實業有限公司等單位法人、股東，2019年到2022年在外省從事傢俱生意，其間多次往返澳門賭博，欠債1200餘萬元。

而另一犯罪嫌疑人江某，男，35歲，戶籍地湖南省平江縣浯口鎮。

通報中指出，經調閱監控錄影、詢問目擊證人等，初步查明，9月18日14時57分，犯罪嫌疑人江某輝、江某進入城南西路1號小區踩點。19日凌晨0時27分，江某輝、江某離開小區，到小區對面酒店頂樓樓梯間過夜。6時49分、7時07分，江某輝、江某先後進入城南西路1號2棟，在13樓樓梯間蹲守。在劉某傑離家開門時，江某輝、江某2人持刀將其劫持進入房間。

通報稱，周邊視頻顯示，9時12分，劉某傑與江某從陽台上同時墜樓（陽台上有搏鬥痕跡）。9時17分，江某輝將兩個窗簾打結並綁在陽台中間的窗框處，企圖通過窗簾下滑至12樓逃離現場時墜樓身亡。

警情通報指出，經現場勘查，劉某傑家中傢俱、衣物被大面積翻動，在13樓樓梯間發現犯罪嫌疑人遺留的2個黑色雙肩背包，在背包中發現帶掛鉤的彩色尼龍繩1條（約3米）、橡膠手套、鉗子等作案工具。

通報稱，經調查，未發現劉某傑及其家人與兩名犯罪嫌疑人在案發前有交集。案件正在進一步偵辦中。

而昨天傍晚湖南省財政廳為劉文傑遇害發布訃告。訃告稱劉是中國共產黨的優秀黨員，以及中共二十大代表，十四屆全國人大代表，以及湖南省財政廳黨組書記、廳長，說劉文傑同志不幸遇害，於2024年9月19日9時12分在湖南長沙逝世，享年58歲。

訃告說，劉文傑同志1985年6月加入中國共產黨，1990年6月參加工作，她「政治堅定、對黨忠誠，實踐宗旨、一心為民，勤勉敬業、夙夜在公，恪盡職守、鞠躬盡瘁，堅持原則、公道正派，謙虛謹慎、嚴於律己」。她的逝世是湖南財政事業的重大損失！

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