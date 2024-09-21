湖南財政女廳長家中遇害…竟與2劫匪墜樓亡 警：她與1人搏鬥時同時失足

湖南省財政廳女廳長劉文傑在其宿舍遇害墮樓身亡，兩名男疑犯也墮樓身亡，事件震驚大陸。長沙市公安局天心分局昨20日深夜發布警情通報，對案情細節作出披露，通報中稱未發現劉文傑及其家人與2名疑犯在案發前有交集，指稱有兩名疑犯持刀將劉文傑劫持，劉與疑犯江某曾經搏鬥，從陽台上同時墜樓，另一疑犯江某輝則在逃離墮樓身亡。

通報指出，2024年9月19日上午9時31分，長沙市公安局天心分局接警稱，天心區城南西路1號2棟13樓有3人墜樓死亡。公安機關迅速成立專案組，全力開展案件偵破工作。 經初步查明，受害人劉某傑，女，58歲，湖南漣源人，居住城南西路1號2棟13XX房。

通報指出，犯罪嫌疑人江某輝，男，31歲，戶籍地湖南省平江縣浯口鎮，平江縣天浩實業有限公司等單位法人、股東，2019年到2022年在外省從事傢俱生意，其間多次往返澳門賭博，欠債1200餘萬元。

而另一犯罪嫌疑人江某，男，35歲，戶籍地湖南省平江縣浯口鎮。

通報中指出，經調閱監控錄影、詢問目擊證人等，初步查明，9月18日14時57分，犯罪嫌疑人江某輝、江某進入城南西路1號小區踩點。19日凌晨0時27分，江某輝、江某離開小區，到小區對面酒店頂樓樓梯間過夜。6時49分、7時07分，江某輝、江某先後進入城南西路1號2棟，在13樓樓梯間蹲守。在劉某傑離家開門時，江某輝、江某2人持刀將其劫持進入房間。

通報稱，周邊視頻顯示，9時12分，劉某傑與江某從陽台上同時墜樓（陽台上有搏鬥痕跡）。9時17分，江某輝將兩個窗簾打結並綁在陽台中間的窗框處，企圖通過窗簾下滑至12樓逃離現場時墜樓身亡。

警情通報指出，經現場勘查，劉某傑家中傢俱、衣物被大面積翻動，在13樓樓梯間發現犯罪嫌疑人遺留的2個黑色雙肩背包，在背包中發現帶掛鉤的彩色尼龍繩1條（約3米）、橡膠手套、鉗子等作案工具。

通報稱，經調查，未發現劉某傑及其家人與兩名犯罪嫌疑人在案發前有交集。案件正在進一步偵辦中。

而昨天傍晚湖南省財政廳為劉文傑遇害發布訃告。訃告稱劉是中國共產黨的優秀黨員，以及中共二十大代表，十四屆全國人大代表，以及湖南省財政廳黨組書記、廳長，說劉文傑同志不幸遇害，於2024年9月19日9時12分在湖南長沙逝世，享年58歲。

訃告說，劉文傑同志1985年6月加入中國共產黨，1990年6月參加工作，她「政治堅定、對黨忠誠，實踐宗旨、一心為民，勤勉敬業、夙夜在公，恪盡職守、鞠躬盡瘁，堅持原則、公道正派，謙虛謹慎、嚴於律己」。她的逝世是湖南財政事業的重大損失！