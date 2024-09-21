赴陸失聯台男郭宇軒 任職於連鎖禮車出租公司

赴陸旅遊失聯的22歲男子郭宇軒，今年從高雄樹德科技大學畢業，就進到一家連鎖式出租禮車公司上班，工作不到半年，上月初突然問家人「怎麼辦台胞證？」郭姊姊對弟弟突來舉動很詫異，失聯將近1個月中間，輾轉得知弟弟與兩個朋友同行，但包括弟弟朋友、她和媽媽在內都不知道這兩個朋友是誰，加上弟弟最後留給她的消息說是去安徽合肥，追問會不會擔心弟弟被拐去做詐騙，郭姊姊坦言「難免不這麼想」。

日前郭宇軒朋友在社群媒體貼出尋人啟事，指郭在8月27日入境中國上海後失聯至今，家人已報警，目前已知他是以旅遊申請入境，計畫入境上海轉到合肥，迄今已快1個月，音訊全無。不過有網友質疑，找人怎會用高中時期的照片，懷疑這則尋人貼文是捏造不實。

郭宇軒親姊姊隨後在推特留言「我是她親姊姊！希望真的可以找到！謝謝原po」間接證實弟弟失蹤失聯。郭姊姊說，弟弟到達上海的時候，有跟我報平安，接下來就完全沒有任何聯繫，能聯絡的我都聯絡了，我們沒有放棄找他。

郭姊姊傷心說，「我也做好最壞打算了，但真的只希望他人平安回來，有需要照片都可以提供」，她也提到，弟弟8月27日搭下午班機飛往上海，飛行時間最多2個半小時，弟弟直到晚上10點多才跟她報平安，這段時間弟弟到底去了哪裡，真的不知道，之後就完全沒消息。

郭姊姊說，弟弟報平安用IG「閱後即焚」模式，她當下覺得不對勁，訊息消失的很快，只記得弟弟提到，繼續跟他聯繫「這樣不好」，會害他陷入危險，之後再傳訊息給他，全都未讀未回，問弟弟朋友都說從來不會用這種模式跟人通聯，讓她更覺事有蹊蹺。

對於郭宇軒赴陸失聯，許多網友當起辦案柯南，直言合肥就是當地有名傳銷窩，會把人帶往緬甸當詐團，還有網友調侃「器官配對成功了」，暗指可能被抓去器官移植；也有對岸網友熱心建議可以找上海台辦幫忙尋人，或把尋人啟事上傳到抖音、小紅書、微信群，請各地大陸網友協尋。