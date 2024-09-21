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香江風情／香港新玩法 巴士有奇遇

聯合報／ 香港特派員李春

香港有部粵語殘片「巴士奇遇結良緣」，上演時的一九六六年，被定性為「時裝愛情喜劇片」，圍繞著巴士即台灣稱的公車（大陸稱公交車），展開升斗小民的愛情婚姻家庭。這部電影的歷史地位，卻是首部引進中國的港產片，當年熱映成了改革開放象徵，還令大陸民眾首度有了 「巴士」概念、香港圖景。

如今香港又有了新的巴士故事，那是香港一間巴士公司面對外來遊客，開通一條名為「ＨＫ１」的巴士線，巴士公司指其是循環旅遊巴士線，由尖沙咀開出，路經九龍半島的西九文化區、佐敦、油麻地、旺角、太子、深水埗、黃大仙、九龍城等，最後折返到尖沙咀，循環運行。

這條巴士線不見得有奇遇，但確實提供一種新的玩法，外來旅客到香港，最煩的是交通，轉車不易，想看多點地方多數只好走路。現在有了這趟巴士，約三十分鐘一班，可以坐一站玩一地，玩完搭下班車繼續。要省錢就買張五十五港元日票，全日無限次搭乘這趟巴士。

香港巴士公司都說經營艱難，開通這條路線，找到賺錢新路數，還有服務遊客助力香港觀光的正面形象。只是這間巴士公司名為九龍巴士，新只開九龍半島路線，仍有局限，香港共有四間主要的巴士公司，不知另外的三間巴士公司城巴、龍運巴士和大嶼山巴士有無興趣也走此路。

平心而論，香港巴士較多數城市的巴士都舒適，主要是座位乾淨舒服、冷氣足，有的線路還有免費無線上網及ＵＳＢ充電裝置。新的「ＨＫ１」線路應令人滿意，因其只設八十座位，不設站立位，到達景點附近就會有粵語、國語、英語廣播介紹。最重要一點，巴士公司說這趟巴士會比一般巴士甚至比機場巴士有更寬敞的座椅。

這裡說到香港的機場巴士，也可能有新奇遇，那就是外來遊客搭乘時，需要小心自己的行李。就在「ＨＫ１」線路開辦之日，有旅客投訴說，在香港機場到紅磡的機場快線巴士士路線Ａ２１上，行李箱不翼而飛。有香港人提醒，香港現在除了有「機場老鼠」（小偷），還多了「機場巴士老鼠」，大家出門最好多留神。

巴士 機場 香港

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