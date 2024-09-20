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香港新煽動罪首兩例判決 諸啟邦和鍾文傑涉「危害國安」判處監禁

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香港男子諸啟邦和鍾文傑成為新國安法煽動罪的首兩例獲刑者，分別被判處監禁14個月和10個月。示意圖／路透社資料照
香港男子諸啟邦和鍾文傑成為新國安法煽動罪的首兩例獲刑者，分別被判處監禁14個月和10個月。示意圖／路透社資料照

（德國之聲中文網）周四（9月19日），香港男子諸啟邦和鍾文傑成為新國安法煽動罪的首兩例獲刑者，分別被判處監禁14個月和10個月。兩起判決均由國安法指定法官、西九龍裁判法院總裁判官蘇惠德（Victor So）作出。

今年6月12日是2019年香港大規模「反送中」民主抗議運動爆發五周年紀念日，27歲的諸啟邦身穿印有「光復香港，時代革命」口號的T恤，戴著印有「FDNOL」即「五大訴求，缺一不可」（Five Demands, Not One Less）英文縮寫的黃色口罩，行走在香港港鐵站附近。這是那場民主運動中兩個主要的口號。很快，他被警察拘捕。

法庭審理顯示，諸啟邦告訴警方，他以當天的著裝提醒人們記住那場抗議運動。

總裁判官蘇惠德周四稱，被告早於3月已由台灣購入印有具煽動字眼的上衣，並挑選在6月12日這個特別日期穿上外出，「明顯是伺機宣場危害國安訊息」，屬有預謀犯案，並希望「藉一個象徵啟動的日子」，「煽惑他人紀念動亂，企圖令動亂的思想死灰復燃，對社會秩序構成莫大的風險」。

諸啟邦於本周一承認一項「意圖煽動他人行為」的指控。根據香港新國安法，即以《基本法》中「第23條」立法通過《維護國家安全條例》，該罪名最高可判處10年監禁。

新煽動罪第二起判例

同日，以新國安法煽動罪起訴的第二起案例也被宣判，被告是29歲銀行文員鍾文傑。

今年3月至4月期間，鍾文傑三次在多輛公共巴士座位的椅背上，寫上「民族自強」、「香港獨立」或「光時」等字句，被控三項煽動罪。他在周四表示認罪之後被判處10個月監禁。

蘇惠德判指責鍾文傑的做法是「大肆宣揚港獨訊息，亦非一時沖動或即興行事」，每項控罪以12個月監禁為量刑起點，考慮到被告認罪，判處入獄 10個月。

從殖民時期立法到新國安法

煽動罪是英國殖民時期訂立的法律，自審判1967年「六七暴動」的左派分子後便沒有再使用過，幾近廢除。2020年，香港當局「復活」有關條例，頻繁以此罪名作出拘捕和檢控。

2020年頒布實施的港版國安法，以分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動或勾結外國勢力等罪名打壓異己，最高可判處終身監禁。

2024年3月，香港根據《基本法》中的「第23條」立法通過《維護國家安全條例》，言論自由等遭到進一步限制。

根據英國殖民時期的煽動罪條例，違法者最高可判處兩年監禁。但《維護國家安全條例》將煽動叛亂罪的最高刑期提高到7年，如果涉及「外部勢力」，最高刑期為10年。

截至本月，已有303人因香港兩項國安法被捕，其中176人被起訴，160人被定罪。

（綜合報導）

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本文章由德國之聲授權提供】

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