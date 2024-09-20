颱風葡萄桑回馬槍「降雨如瀑布」 上海多地傳淹水災情

上海16日才經歷75年來登陸當地最強颱風「貝碧佳」侵襲，接力而來的颱風「葡萄桑」登陸浙江後回馬槍，於19日晚間9點45分前後在上海市奉賢區沿海二次登陸，上海民眾自19日晚間起聽了一夜風雨聲，20日上午大雨持續落下，有民眾直呼「感覺在下瀑布」，多地傳出淹水災情，水深及膝。

截至20日上午9點，上海614個測站中，28個達到大暴雨程度；123個達到大暴雨程度；225個達到暴雨程度。浦東泥城和奉賢四團兩個測站6小時累計雨量超過300毫米，分別打破浦東和奉賢歷史紀錄。

澎湃新聞報導，上海浦東新區防汛防颱指揮部辦公室透露，受暴雨影響，截至20日中午12點，浦東新區聽潮南路、迎熏路等26條段道路發生15公分以上積水情況。報導稱，南園路的道路積水最深已沒過膝蓋，路邊商戶門內也有積水情況，多輛汽車「在水中」拋錨，停在馬路中央等待拖車救援。

上海多處地鐵站外也傳出淹水災情。位於浦東的浦電路站3號口站外道路積水的照片在網絡上流傳。圖片顯示，地鐵口外積水嚴重，垃圾箱倒下飄在水上，地鐵站外竪起防汛擋水板。上海地鐵稱，20日中午站外積水已基本排完，並稱沒有影響站內的地鐵營運。

另有網傳照片顯示，地鐵上海游泳館站2號口前路面水淹近半個輪台高，許多民眾站在地鐵口進退兩難。有網友留言戲稱，「都站在了泳池邊上，出站就可以游泳」。

值得一提的是，由於時值農曆8月18日，黃浦江屬於天文大潮期間，「風、暴、潮」三者相碰頭，排水效率難以達到預期，有網友分享一段在黃浦江徐匯濱江附近，疑似江水倒灌的影片。

對此，上海市防汛辦回應，相應影片所拍部位是日暉港的補水圍堰，標高4.5公尺，在高潮位的時候給日暉港補水用。擔負防汛功能的防汛牆在其後方，標高6.5公尺，防汛安全不受影響。

上海浦東新區、奉賢區20日分別對該區的16個和5個街鎮發佈了停課通知，共涉及334所學校，28萬名學生。不過，上海全市上午幾乎都降下大雨，大部分的學校並沒有停課，許多學生的衣褲與鞋襪都濕了。

因為暴雨，上海兩大外賣平台餓了麼、美團表示，暴雨期間，他們已為騎手（外送員）開啟相關情況下的免罰、免責措施，並向騎手發佈預警與安全宣導，確保騎手配備雨衣、防水套等裝備。

上海中心氣象台20日近中午時刻原解除了暴雨橙色預警訊號、雷電黃色預警訊號，但下午2點30分發佈雷電黃色預警信號：預計20日下午到21日早晨將發生雷電活動，並伴有1小時20至40毫米的短時強降水和7至9級的雷雨大風；下午3點35分再度發佈暴雨藍色預警信號，預計未來3小時內大部分地區將出現1小時35毫米以上的短時強降水，提醒民眾防範強降雨可能引發的積澇（淹水）。