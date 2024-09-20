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5月甫出獄 中國公民記者張展遭涉尋釁滋事罪拘留

中央社／ 台北20日電

5月甫出獄的中國公民記者張展8月因營救友人而遭警方帶回，目前以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。廣州人權律師范標文與張展母親會面了解案情後隔日遭警方非法拘留近8小時，張展母親目前也失聯。

維權網今天報導，張展8月時因營救被抓捕的甘肅青年活動人士張盼成而從上海隻身赴甘肅，說服張母簽署了委託書。隨後張展回到老家陜西咸陽，於8月25日在當地被上海警方帶回，此後音訊全無。家人遭警方警告未予透露張展情況。

維權網透過多方消息來源確認張展已遭當局以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留，目前關押在浦東看守所。張展已被拘留快一個月仍未釋放，張展家人面臨聘請律師的問題，因此廣州人權律師范標文赴上海與張展母親會面，以了解案情。

報導指出，與張展母親會面後隔日，范標文立即遭上海警方強行帶離，被非法拘禁於當地派出所內近8小時。范標文被釋放後聯絡不上張展母親。張展母親目前失聯，報導指出應是被當地警方控制。

張展2020年2月從上海前往湖北武漢披露當地COVID-19疫情，同年5月被中國當局逮捕，同年12月被法院依「尋釁滋事」罪判刑4年，今年5月13日獲釋。她出獄後曾遭警方傳喚警告「再碰紅線就進去」。

上海 母親

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