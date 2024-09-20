深圳日童遭刺亡 警方調查後認為屬偶發個案

深圳日本人學校一名學童18日上學途中遭刺後身亡。深圳特區報今天報導，警方調查後認為本案屬偶發個案，凶手是單人作案，案發後已被公安機關依法採取刑事拘留強制措施，案件仍在偵辦中。

報導說，深圳日本人學校一名10歲男學生18日上午7時55分與家人步行上學途中遭犯罪嫌疑人鍾姓男子持刀行兇。警方當場抓獲鍾男。

報導引述深圳市公安局表示，44歲的鍾姓男子無固定職業，曾有破壞公用電訊設施、虛構事實擾亂公共秩序等行為；犯案後，鍾男對持刀傷害日童的行為供認不諱。警方經調查認為本案屬偶發個案，鍾姓男子是單人作案，並已於18日案發後被公安機關依法採取刑事拘留強制措施。案件正在進一步偵辦中。

報導表示，深圳市日本人外籍人員子女學校是由富士膠片製造業（深圳）有限公司發起，深圳日本商工會會員企業捐資、經中國教育部批准設立的非營利性全日制外籍人員子女學校，學生均為居住在深圳市及周邊地區且擁有日本國籍的適齡兒童。

報導引述深圳有關官員表示，對此次不幸事件深感痛心和遺憾，對不幸離世的學生表示深切哀悼，向受害者家屬表示誠摯的慰問，將盡快查明事件真相，依法嚴懲兇手。

官員表示，深圳市公安、教育等部門已進一步加強安保措施，強化學校周邊和公共場所的保安，今後將繼續採取有效措施保障每個在深圳人士，包括外國人的生命財產安全和合法權益。

報導表示，19日晚有深圳市民前往案發地獻花哀悼，有市民對暴力行為表達最強烈的憤怒和譴責，認為「行兇者卑鄙至極」，挑戰了法治和文明的底線，令人無法容忍。

還有市民留言，「無論這個孩子的國籍是哪裡，既然生活和求學於深圳，他就是深圳的孩子」；另有獻花市民表示，如果家屬有需要會伸出援手，「因為我們共同生活在深圳」。