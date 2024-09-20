快訊

江蕙復出！國慶晚會5400張門票 線上線下兩梯次開搶

37名死囚聲請釋憲 憲法法庭今判死刑「有條件合憲」

消失螢光幕10年！《吐司男之吻》李康宜近況曝光

深圳日童遭刺亡 警方調查後認為屬偶發個案

中央社／ 台北20日電

深圳日本人學校一名學童18日上學途中遭刺後身亡。深圳特區報今天報導，警方調查後認為本案屬偶發個案，凶手是單人作案，案發後已被公安機關依法採取刑事拘留強制措施，案件仍在偵辦中。

報導說，深圳日本人學校一名10歲男學生18日上午7時55分與家人步行上學途中遭犯罪嫌疑人鍾姓男子持刀行兇。警方當場抓獲鍾男。

報導引述深圳市公安局表示，44歲的鍾姓男子無固定職業，曾有破壞公用電訊設施、虛構事實擾亂公共秩序等行為；犯案後，鍾男對持刀傷害日童的行為供認不諱。警方經調查認為本案屬偶發個案，鍾姓男子是單人作案，並已於18日案發後被公安機關依法採取刑事拘留強制措施。案件正在進一步偵辦中。

報導表示，深圳市日本人外籍人員子女學校是由富士膠片製造業（深圳）有限公司發起，深圳日本商工會會員企業捐資、經中國教育部批准設立的非營利性全日制外籍人員子女學校，學生均為居住在深圳市及周邊地區且擁有日本國籍的適齡兒童。

報導引述深圳有關官員表示，對此次不幸事件深感痛心和遺憾，對不幸離世的學生表示深切哀悼，向受害者家屬表示誠摯的慰問，將盡快查明事件真相，依法嚴懲兇手。

官員表示，深圳市公安、教育等部門已進一步加強安保措施，強化學校周邊和公共場所的保安，今後將繼續採取有效措施保障每個在深圳人士，包括外國人的生命財產安全和合法權益。

報導表示，19日晚有深圳市民前往案發地獻花哀悼，有市民對暴力行為表達最強烈的憤怒和譴責，認為「行兇者卑鄙至極」，挑戰了法治和文明的底線，令人無法容忍。

還有市民留言，「無論這個孩子的國籍是哪裡，既然生活和求學於深圳，他就是深圳的孩子」；另有獻花市民表示，如果家屬有需要會伸出援手，「因為我們共同生活在深圳」。

公安 日本 深圳

延伸閱讀

日籍男童遇襲身亡 陸官媒表態：強烈譴責喪心病狂行徑

深圳日本男童遇襲身亡 大陸火速在學校附近增設監視器

深圳日童遇襲亡 日大使與中國副外長通話表遺憾

日童深圳遇襲亡 卓榮泰：橙色旅警不是反對 是盼提高警覺

相關新聞

首屆台胞法律工作者研習營開幕 30多名台籍律師調解員參加

以「法治中國·共建共享」為主題的首屆台胞法律工作者研習營，19日在北京開幕，常住大陸的台胞律師、台胞調解員、仲裁員等30...

不只3隻羊 「與輝同行」賣澳門品牌月餅 產地在珠海

三隻羊引發香港美誠月餅風波，讓民眾對所謂宣稱「香港」、「澳門」老字號的糕餅產生質疑。近日，有網友稱「與輝同行」直播間帶貨...

誰惡搞校名？港多校在Google地圖變監獄、殯儀館、養老院

許多學校在Google地圖上被「惡搞校名」現象蔓延到香港，有人發現賽馬會體藝中學被改成「火炭重度智障收留所」，庇理羅士女...

買棋賣棋操縱比賽 「中國象棋第一人」王天一被終身禁賽

中國象棋協會昨通報，王天一、王躍飛等兩名象棋特級大師涉「買棋、賣棋」操縱比賽，時間跨度長、頻次高，性質非常惡劣，情節非常...

隔16年再臨香江 Coldplay明年4月啟德開唱

英國搖滾樂隊Coldplay早前傳明年赴港於新建成的啟德體育園開唱，昨確定巡唱場次，訂於明年4月9日、11日及12日連唱...

大陸湖南省財政廳長突然身亡 當地警方證實「遇害」

大陸官場一則消息震驚社會，湖南省財政廳長劉文杰19日上午意外身亡，當地警方晚間通報指出，劉文杰「遇害」，另兩位犯罪嫌疑人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。