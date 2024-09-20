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香港六合彩近兩期5個號碼相同 坊間嘖嘖稱奇

中央社／ 香港20日電

香港六合彩最近兩期有5個號碼相同，引來媒體和坊間熱議，對此嘖嘖稱奇。

六合彩昨晚最新一次開彩，6個號碼是5、18、21、24、44、47，另加特別號碼20，而前一次17日晚開彩號碼則是5、18、21、24、27、44，另加特別號碼10，兩組號碼有5個相同。

17日開彩屬於中秋多寶獎，獎金特別多，當晚有1.5注中頭獎，每注港幣10元中頭獎的話，一注獎金為港幣5036萬元（約新台幣2億612萬元）；昨晚每注10元頭獎獎金則只有800萬元（新台幣3274萬元）。

由香港賽馬會主辦的六合彩基本上每週開彩兩次，共有6個號碼，另加一個特別號碼，每注港幣10元（另有5元一注），連中6個號碼即獲頭獎，二獎則是中5個號碼另加特別號碼。

台幣 頭獎 香港

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