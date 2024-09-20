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大陸湖南省財政廳長突然身亡 當地警方證實「遇害」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
湖南省財政廳長劉文杰意外身亡，震驚大陸官場，圖為劉文杰7月底召開會議學習中共二十屆三中全會精神。（圖／取自湖南省財政廳官網）
湖南省財政廳長劉文杰意外身亡，震驚大陸官場，圖為劉文杰7月底召開會議學習中共二十屆三中全會精神。（圖／取自湖南省財政廳官網）

大陸官場一則消息震驚社會，湖南省財政廳長劉文杰19日上午意外身亡，當地警方晚間通報指出，劉文杰「遇害」，另兩位犯罪嫌疑人「墜樓身亡」，案件進一步偵辦中。

澎湃新聞19日援引湖南省財政系統一內部人士說法指出，當天上午劉文杰「意外身亡」，大家對此事都很震驚和悲傷。該人士介紹，劉文杰住在湖南省財政廳院裡的住宅樓，她是從省財政廳成長起來的幹部。多位到過現場的人士介紹，現場共有三人墜樓，均已死亡，事發現場已拉起警戒線。

而9月19日晚間，湖南省長沙市公安局天心分局發佈警情通報表示，9月19日上午9時12分長沙市天心區城南路一社區宿舍內發生一起刑事案件。劉某杰（女，58歲）遇害，犯罪嫌疑人江某（男35歲）、江某輝（男，31歲）墜樓身亡。目前，案件正在進一步偵辦中。

這起事件受到大陸社會廣泛關注，多個社交平台流傳的截圖顯示，「上午，湖南在任的財政廳廳長劉文杰被兩個人綁著，從窗戶上面扔下去。當場死亡，這兩個人也自殺了」，不過陸媒奔流新聞19日詢問湖南省財政廳辦公室，接線人員稱不清楚，也沒看到、聽到相關的資訊。記者問劉廳長今天是否上班時，其稱「沒有看見」。

第一財經則報導，事發地是已經建成多年的老社區，與湖南省財政廳隔牆而立，墜落地已經用高高的隔板圍擋，社區內拉有警戒線。據現場多人指認，劉文杰是從13樓墜落，可見陽台有兩扇打開的窗門，該社區平常陌生人難以入內。一位在現場附近的人士介紹，警方一直在盤查附近的攝影鏡頭。多個信息來源透露，，與劉文杰同時墜樓的另外兩人，「與劉的工作有關聯」。但對於三人因何墜樓，知情人士則不願多說，稱一切等警方調查。

目前這起事件眾說紛紜，湖南長沙市公安局芙蓉分局19日發布警情通報，指劉某杰遇害案發生後，「劉某（男，60歲）為博人眼球，蓄意編造不實資訊，造成不良影響」。根據大陸治安管理處罰法，對劉某行政拘留10日。

公開資料顯示，劉文杰生於1966年10月，湖南婁底漣源人。歷任湖南省財政廳行政政法處助理調研員、行政政法處副處，機關黨委專職副書記，廳機關黨委辦公室主任、工會主席；人事教育處處長；財政廳黨組成員、總經濟師；財政廳黨組成員、副廳長；黨組成員、副廳長，湖南省紀委常委等職。2020年轉任湖南省統計局黨組書記、局長。2022年12月又回到財政廳任廳長。

公安 墜樓 辦公室

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