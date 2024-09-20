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陸3歲女童突遭惡犬撕咬約50秒！民眾合力救人 父求狗主人出面負責

香港01／ 撰文／陳進安
一條大黃狗突然攻擊撕咬3歲女童。（極目新聞）
一條大黃狗突然攻擊撕咬3歲女童。（極目新聞）

9月18日下午，貴州黔東南凱里市開發區佳惠超市發生驚險一幕，一隻惡犬突然發狂撲倒一名3歲女童並持續撕咬約50秒，令後者身上留下多處傷痕。幸好，周圍民眾協力救下孩子。

監視器畫面顯示，一女子在超市櫃台附近，孩子拉著女子衣服哭鬧。突然，一隻黃狗闖入並衝向孩子，瞬間將孩子撲倒撕咬其腹部。女子見狀驚呼，將手中麵粉砸向黃狗，並一手拉住孩子，另一手用物品連續敲打狗的頭部，但皆無效。

隨後，女子從路邊抽出一凳子拍打黃狗，附近民眾也持板凳敲打黃狗。最後，黃狗倒地不起，有警察到場。網傳圖片顯示，黃狗的脖子上疑有項圈，地面附近有血跡。

19日，孩子的父親龍先生透露，在周圍人的幫助下，黃狗已打死。目前，孩子情況不太好，兩個傷口比較深，醫藥費已花去8、9千人民幣（約新台幣3、4萬元）；孩子情緒也很不穩定，見到陌生人都會害怕。

由於掛著項圈，龍先生認為，黃狗應該是有主人的，但目前還沒有找到，希望對方能站出來承擔責任，目前自己還在附近找線索。他又指，附近商家說涉事狗隻此前還咬傷過一位老人，因此他想通過疾控中心找到那位老人，勸對方去報案。

女子將手中面粉砸向黃狗，並一手拉住孩子，另一手用物品連續敲打狗的頭部。（極目新聞）
女子將手中面粉砸向黃狗，並一手拉住孩子，另一手用物品連續敲打狗的頭部。（極目新聞）

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文章授權轉載自《香港01》

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