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浙江Ⅲ級警報防「普拉桑」颱風
今年第14號颱風「普拉桑」，9月19日8時加強為強熱帶風暴級，8時中心位於寧波象山縣東偏南方向約405公里的海面上。19日下午到晚上在寧波舟山一帶沿海登陸(熱帶風暴級或強熱帶風暴級)，浙江省防已於19日9時30分將防颱風應急響應提升至Ⅲ級，杭州機場也將停航十多個航班。
浙江省氣象台19日9時發布颱風警報，「普拉桑」預計將以每小時40-45公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，19日下午到晚上登陸後強度逐漸減弱。
受「普拉桑」影響，19日東海海域有9～10級局部11級大風，浙中北沿海海面有8～10級局部11級大風，浙中北沿海和部分內陸地區有5～7級陣風，江河湖面和高山區7～9級。昨到今日白天沿海和浙中北地區部分大雨暴雨、局部大暴雨，其他地區有中到大雨、局部暴雨。
根據颱風動態，寧波海事局決定寧波沿海從19日0時起進入Ⅱ級防颱應急響應。舟山普陀山航線19日全天停航。杭州機場取消19日進出港航班15架次。
預報稱，「普拉桑」暴雨呈現「點強面散」，浙江沿海地區和西北山區部分有暴雨致災中高風險，需注意防範局地強降水可能引發的城鄉積澇、小流域山洪、滑坡等次生災害。同時仍需防範沿海8～11級大風的不利影響。
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