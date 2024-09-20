閩推招台技職生「倍增」

福建省教育廳副廳長王揚19日在福建職業教育體系建設改革新聞發布會上透露，福建將在兩岸職業教育融合發展上開展更多探索，實施對台招生「倍增計畫」，支持高職院校依據台灣地區「統測」成績招收台灣學生，通過線上線下相結合的方式擴大招生宣傳力度，鼓勵以暑期學校、夏令營等方式開展對台招生。

中新社報導，今年6月，中國教育部出台的「教育領域支持福建建設兩岸融合發展示範區的若干措施」，支持閩台職業教育產教融合。

經過多年努力，閩台職業教育交流合作具備了較好基礎。王揚介紹，福建在全國率先實施師資閩台聯合培養計畫，在兩岸分別設立4個師資閩台聯合培養中心，已累計選派2831名應用型本科高校、職業院校管理幹部和骨幹教師赴台灣高校培訓；閩台職業院校共同研發課程、合作編寫專業教材60多門（部）；連續舉辦多屆海峽兩岸應用技術類大學校長論壇等品牌活動等。

除了對台招生「倍增計畫」外，福建還將從台師、台企、台校、台園等方面發力。王揚指出，福建將實施「增量擴面」行動，支持高職院校引進台灣高層次高技能人才和團隊、台灣高校優秀畢業生、職業學校教師等來閩發展；鼓勵台灣優質技職類院校來閩共同舉辦職業教育，推進兩岸職校和高校多渠道、多領域、多層次的合作與交流；鼓勵台商台資企業參與創辦股份制、混合所有制二級學院試點，與職業學校共建產業學院，聯辦閩台融合專業。

福建擁有大陸最多的涉台經濟園區，台商在閩投資已形成上中下游配套落戶、集聚發展的態勢。王揚說，福建將支持涉台園區建成人才聚集地，面向台商投資區、台灣農民創業園和涉台工業園區等台胞聚集地，加大技術技能培訓力度。