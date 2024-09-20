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越設工作組投資中寮鐵路

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

據越通社報導，越南總理范明政18日簽署第999號決定，成立專門工作組，部署連接中老（中國至寮國）鐵路線的投資。

報導稱，該工作組是一個跨部門行業組織，將幫助越南總理研究、指導和協調解決與連接中老鐵路的規畫和投資相關的重要任務。

越南交通運輸部部長擔任工作組組長一職。工作組成員包括越南財政部、建設部、科學與技術部、自然資源與環境部的領導；公安部、國防部等部委代表；企業國有資本管理委員會領導；越南鐵路總公司董事會主席。

中老鐵路全長1000多公里，北起中國昆明，南至老撾首都萬象。自2021年12月全線開通運營以來，迅速成為連接中國與東南亞的黃金線路。中國製造的機電產品、農產品以及老撾、泰國的天然橡膠、熱帶水果等通過中老鐵路運輸到各地，有力促進了沿線經貿往來。

目前，中老鐵路跨境貨物運輸已覆蓋老撾、泰國、越南、緬甸等10多個國家，進出口商品品類從最初的500多種拓展到現在的3000餘種，日均開行列數也從初期的兩列發展到現在的17列。

泰國 越南

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