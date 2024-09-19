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陸華東迎本周第2個颱風 葡萄桑最快下午登陸浙江

聯合報／ 大陸中心／即時報導
輕颱「葡萄桑」預計19日下午到晚上在浙江溫嶺到舟山壹帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台網站）
輕颱「葡萄桑」預計19日下午到晚上在浙江溫嶺到舟山壹帶沿海登陸。（圖／取自大陸中央氣象台網站）

大陸華東地區今天將迎來本周第二個颱風。繼「貝碧佳」颱風於16日7時30分左右在上海浦東登陸後，大陸中央氣象台預報，今年第14號颱風「葡萄桑」（大陸譯為「普拉桑」）將於19日下午到晚上在浙江溫嶺到舟山一帶沿海登陸，恐為江蘇南部、浙江北部等地帶來大暴雨

大陸中央氣象台19日6時的預報稱，葡萄桑19日5時位於浙江象山縣東偏南方向約445公里的東海海面上，以每小時35至40公里的速度向西偏北方向快速移動，強度將有所增強。

受葡萄桑影響，預計19日8時至20日8時，東海北部和杭州灣及長江口的部分海域、上海沿海、浙江東北部沿海、江蘇東南部沿海風力可達9-10級、陣風11-12級，葡萄桑中心經過的附近海域和地區的風力可達10-11級、陣風12-13級。

另，安徽東南部、江蘇南部、上海、浙江大部、福建西北部、江西中部等地部分地區有大到暴雨。其中，江蘇南部、浙江北部等地部分地區有大暴雨（100～140毫米）。

面對葡萄桑即將來襲，大陸國家防汛抗旱總指揮部已於18日20時，針對上海和江蘇啟動防汛防颱風四級應急響應。

上海 暴雨 颱風

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