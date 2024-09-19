918當天深圳遇襲日本男童 今日凌晨不幸死亡

據日本共同社與NHK報導，廣州日本總領事館總領事貴島善子19日透露，18日在上學途中遇襲的深圳日本人學校10歲男童，已於19日凌晨不幸死亡。死亡的日本男童為腹部被刺傷。

這起事件發生在日本侵華「九一八事變」93周年當天，週三大陸多地均舉行紀念儀式，強調「銘記歷史、勿忘國恥」，但尚不清楚這起襲擊事件是否與此有關。

據深圳警方通報，凶手為現年44歲鍾姓男子。大陸外交部發言人林劍昨日表示，將繼續採取有效措施保護外國人在中國的安全。但他沒有提到歹徒行凶動機為何。

今年6月24日，蘇州也曾發生日本人遇襲案件。當時正在等待日本學校校車的日籍母子被一名大陸男子持刀砍傷，作為校車引導員的大陸女子胡友平試圖阻止該男子行兇，卻不幸被刺身亡。

不到三個月時間，中國大陸已經發生兩起日本學校學生遇襲事件，共造成兩死兩傷，引發在中國大陸的日本人恐慌。