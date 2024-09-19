深圳日校10歲男童 上學挨刀

大陸再傳日本人遭襲事件。深圳日本人學校一名十歲沈姓男學生昨日上午八時許在上學途中遭人持刀攻擊，當時他正獨自步行上學，距離學校僅二百公尺。大陸外交部表示，該男隨即被送醫，現正全力搶救中。日本外務事務次官岡野正敬就此將大陸駐日大使吳江浩招至外務省並表達「嚴重擔憂」。

昨日恰逢日本侵華「九一八事變」九十三周年，大陸各地都舉行紀念儀式，強調「銘記歷史、勿忘國恥」，尚不清楚這起攻擊事件是否與此有關。

深圳警方通報，凶手為現年四十四歲鍾姓男子。大陸外交部發言人林劍昨表示，將繼續採取有效措施保護外國人在陸安全。但他沒有提到歹徒行凶動機為何。

日本內閣官房副長官森屋宏昨表示，從保護日本公民的角度出發，已向當地政府提出了防止類似事件再次發生以及共用詳細資訊的要求。日本駐廣州總領事館也已派人員前往事發地，協助確認事實關係與聯繫工作。

今年六月廿四日，蘇州也曾發生日本人遇襲案件。當時等待日本學校校車的日籍母子被一名大陸男子持刀砍傷，作為校車引導員的大陸女子胡友平試圖阻止該男子行兇，卻不幸被刺身亡。

大陸外交部發言人毛寧當時對事件表示遺憾，並稱中方將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。不過，事件後大陸網上反日言論並未減少。

共同社報導，廣州日本人學校昨日已暫停社團活動，本周也將採取讓監護人陪同學生上下學的措施，並提醒日本民眾在戶外避免大聲說日語。日本駐陸使館在發給在陸日僑的電子郵件中，提及近月發生的持刀傷人事件，警告日僑保持警惕並採取預防措施。