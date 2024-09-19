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陸鄉村文旅 添青春新貌

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
青年創業者回鄉發展漸成趨勢，帶動當地觀光產業發展。圖為浙江省杭州市臨安區清涼峰鎮白果村一家民宿，民宿主人章寧悅正在煮咖啡。 （新華社）
青年創業者回鄉發展漸成趨勢，帶動當地觀光產業發展。圖為浙江省杭州市臨安區清涼峰鎮白果村一家民宿，民宿主人章寧悅正在煮咖啡。 （新華社）

經過崎嶇鄉道旁幾家零散的農家樂，驅車開進秦嶺山腳的村莊深處，正在圍牆外創作彩繪的年輕女孩、掛著「不想上班」招牌還正常營業的小店、透過落地窗可見滿目山水的書屋……這片鄉村住宅雖樸素、老派，卻煥發出勃勃生機。

中新社報導，「空氣清新、山水環繞，起初我只是想為自己建一個世外桃源。」90後的女生朱迎迎的咖啡館開在西安市長安區灃峪村立元坪組，意圖在鄉村「隱居」的她沒想到，店裡如今每日最高客流量會達近百人。「客人們開車幾十分鐘來到這裡辦公、聊天，甚至發呆，一坐就是大半天。」

以吃為主的農家樂曾是人們對鄉村旅遊的初印象。農家飯、垂釣採摘、田園風景吸引遊人奔赴，但顛簸路途、衛生條件和單一旅遊體驗也勸退了部分人。而今，有一批年輕人帶著咖啡店、茶館、書咖入駐，隨著鄉村文旅多元化發展，從遊客到村民，鄉村面貌正煥發新顏。

在朱迎迎的咖啡館，西安白領林靈和好友正愜意發呆，「雖然和城市裡的咖啡味道別無二致，但山水田園的環境讓我們完全放鬆下來，真正體會到鄉村的慢節奏後，誰也捨不得離開。」

據瞭解，灃峪村立元坪組70餘戶村民大多都經營過農家樂。依託自然環境和農家樂集聚效應，咖啡店、茶館、民宿等新業態的入駐吸引來了更多年輕消費者，同時當地的硬體設施逐步提升。「開店以來，柏油路、停車場等各種基礎設施得到明顯改善。」朱迎迎親眼見證了這裡的變化。

不止灃峪村，越來越多青年正深耕陝西鄉村，為其注入新鮮活力。西安鄠邑區蔡家坡村有自己的藝術村長，戲劇展演、攝影展、藝術節在田野中輪番上演；一步一景的西安長安區子午街道抱龍村，民宿、露營、農場等文旅項目豐富多彩；漢中留壩縣火燒店鎮建成秦嶺腹地的第一座鄉村天文台，風格各異、設計感十足的鄉村民宿接連興建。

辭去房地產行業的工作，劉磊開始經營起鄉村茶館。他說，更寶貴的是，村民們對他創業的支持與接納，茶館也因此和當地的農家樂產業形成了良性互補的狀態。

咖啡店 民宿 秦嶺

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