中秋假期遊北京 近820萬人次

北京市文化和旅遊局17日發布，中秋假期，北京累計接待遊客817.2萬人次，全要素旅遊消費金額103.6億元（人民幣，下同）。其中，北京重點監測的212家旅遊景區（地區）累計遊客接待總量769.1萬人次，同比增長13.6%。

中新社報導，中秋假期，花燈遊、賞月遊、文博遊等成北京出遊主旋律。園博園京彩燈會展出彩燈200餘組、彩燈掛件10萬件，為歷年來北京規模最大、非遺工匠最為集中的燈會，中秋假期接待遊客13.9萬人次；中國國際服務貿易交易會面向公眾開放後，首鋼園日均接待遊客近10萬人次。

假日期間，北京遊客接待量排名前十的景區（地區）是王府井、前門大街、南鑼鼓巷、首鋼園、頤和園、天壇公園、北京藍色港灣、奧林匹克森林公園、奧林匹克公園、地壇公園。北京鄉村遊累計接待遊客145.5萬人次，營業收入17053.6萬元，遊客接待量前三位的是延慶區、密雲區、懷柔區。

中秋假期，北京舉辦展覽展示、非遺體驗、閱讀推廣等403項、425場文化活動，參與市民15.36萬人次；舉辦營業性演出281台、932場，吸引觀眾26.7萬人次，票房收入8220.9萬元，演出場次、觀眾人數、票房收入同比分別增長7.4%、27.5%、190.4%。

北京假日期間倡導景區採取早開門、晚關門延時開放的措施，有條件的提供夜遊服務，滿足民眾假日參觀遊覽需求；推出10條「漫步北京」落日觀景和浪漫賞月主題遊線路及12條金秋鄉村藝術漫遊線路；發布「月光下的北京」夜遊推薦榜單，涵蓋60個多元夜間文旅資源要素和新業態、新場景，彰顯夜京城魅力。