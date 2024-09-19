陸中秋節525萬人次出入境 增18.6%

根據大陸國家移民管理局18日通報，今年中秋節期間，大陸全國邊檢機關共計保障525.6萬人次出入境，日均175.2萬人次，較去年中秋假期同期增長18.6%。

新華社報導，其中，大陸居民出入境263.2萬人次，較去年同期增長15.1%；港澳台居民207萬人次，較去年同期增長7.3%；外國人55.4萬人次，較去年同期增長62.2%。共計查驗出入境交通運輸工具24.2萬架（艘、列、輛）次，較去年同期增長37.6%。

中秋節期間，大陸全國口岸通關安全高效暢通。按照大陸國家移民管理局統一部署，邊檢機關嚴格落實「兩公布一提示」要求，科學預測發布本口岸出入境客流情況，提醒廣大出入境人員合理安排行程；科學組織勤務，開足查驗通道，嚴格執行中國公民通關排隊不超過30分鐘措施；密切部門協作聯動，穩妥應對強降雨、強對流天氣對出入境通關的影響，及時疏導瞬時客流高峰。

另據中新社報導，大陸國家郵政局18日消息稱，今年中秋節放假期間，大陸全國郵政快遞業運行總體平穩，攬收快遞包裹13.07億件，比去年中秋假期日均增長35.4%；投遞快遞包裹14.07億件，同比增長45.7%。

據報導，今年中秋從貴州省人民醫院的「省醫月餅」，到山西非遺小吃「空殼月餅」，再到百年老字號「盧師傅」月餅，各地特色月餅紛紛出圈。快遞企業積極通過開展批量發貨、備貨入倉、恆溫冷運、整車直發等模式，縮短月餅運輸時間，保障高峰的發運需求。大陸全國400萬快遞小哥穿梭在大街小巷。

進入9月，海鮮、水果等產品的寄遞需求旺盛。快遞企業強化運力調配，優化網絡資源，升級生鮮冷鏈運輸方案，有效助推了消費市場潛力的加快釋放。同時，隨著各地以舊換新政策的政策落地，家居家電市場迎來了「金九銀十」的旺季，快遞企業探索推出「換新+回收」服務，為耐用消費品以舊換新提供支撐。

此外，為應對今年第13號颱風貝碧佳，大陸國家郵政局指導各地郵政管理部門和郵政快遞企業，特別是上海、浙江、江蘇、安徽等地合理安排生產運行，加強網絡生產運營的動態管理，統籌調度全網資源，全力滿足民眾節日期間寄遞服務需求。